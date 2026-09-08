Сколько премий ожидается учителям 1 октября?

·70·Узбекистан
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?

Педагогическим работникам в связи с 1 октября может быть выплачена премия в размере до 1 млн 20 тысяч сумов. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 823 от 30 сентября 2019 года.

В пункте 29 данного утвержденного положения отмечено, что работники общеобразовательных учреждений, в том числе руководящий состав, исключительно в связи с праздником «1 октября — День учителей и наставников» могут быть поощрены, то есть премированы за счет имеющихся средств Фонда в размере до 50 процентов от минимального размера оплаты труда.

Здесь важным аспектом является то, что при расчете суммы премии за основу берется не месячная зарплата учителя, а минимальный размер оплаты труда. Следовательно, размер премии рассчитывается не в зависимости от личной заработной платы педагога, а исходя из установленного минимального размера оплаты труда.

Для информации, в настоящее время минимальный размер оплаты труда установлен в размере 1 млн 360 тысяч сумов в месяц.

Также указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности системы управления в сфере дошкольного и школьного образования» за № 51 размер премии, выплачиваемой педагогическим и руководящим работникам, был установлен в размере до 75 процентов от минимального размера оплаты труда.

Это создает возможность для назначения премии в более высоком размере по сравнению с прежним порядком. То есть при поощрении педагогов и руководящих работников в связи с праздником «1 октября — День учителей и наставников» может применяться новая норма.

Исходя из этого, теперь педагогическим и руководящим работникам в связи с этим праздником ожидается выплата премии в размере до 1 млн 20 тысяч сумов.

Однако данные средства не являются суммой, обязательной к выплате всем педагогам в одинаковом размере. В положении указано, что премирование осуществляется за счет имеющихся средств Фонда в пределах установленного размера. По этой причине точная сумма выплаты будет зависеть от возможностей учреждения и принятого соответствующего решения.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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