Король Чарльз снова напомнил Гарри о его «месте» в королевской семье

Король Великобритании Чарльз ИИИ подтвердил, что принц Гарри и его супруга Меган в случае возвращения в страну останутся в статусе неработающих членов королевской семьи. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

В письме, направленном от имени короля высокопоставленным представителям правительства и госучреждений, отмечается, что статус Гарри и Меган не изменился после того, как они сложали с себя официальные обязанности в королевской семье в 2020 году.

В документе указано, что благотворительная деятельность пары будет рассматриваться как личная инициатива, а оперативные вопросы, возникающие в связи с их безопасностью, будут решаться соответствующими полицейскими органами.

Письмо было разослано высшим должностным лицом королевского двора — Лордом-камергером — руководителям правительственных и военных ведомств, а также лордам-лейтенантам, являющимся представителями короля в регионах.

Королевский дворец посредством этого сообщения стремится предотвратить различные возможные трактовки относительно статуса Гарри и Меган.

Как отмечает Ассокиатед Пресс, документ еще раз демонстрирует, что положение пары в королевской семье не изменилось. Вместе с тем рассылка письма широкому кругу должностных лиц усилила опасения по поводу того, что деятельность Гарри и Меган может ассоциироваться с действующей королевской семьей.

Вопрос безопасности принца Гарри по-прежнему остается в центре обсуждений. Он вел долгое судебное разбирательство с правительством по вопросу восстановления финансируемой государством полицейской охраны в Великобритании.

После того как Гарри и Меган оставили свои официальные обязанности в королевской семье в 2020 году, прежняя форма предоставляемых государством мер безопасности была отменена.

Вопрос о предоставлении или не предоставлении супругам постоянной полицейской охраны рассматривает Исполнительный комитет по делам королевской семьи и высокопоставленных лиц — РАВЭК. В письме от имени короля особо подчеркивается, что срочные решения, связанные с безопасностью, входят в компетенцию соответствующих ведомств полиции.