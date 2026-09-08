Король Чарльз снова напомнил Гарри о его «месте» в королевской семье

·54·Мир
Король Чарльз снова напомнил Гарри о его «месте» в королевской семье

Король Великобритании Чарльз ИИИ подтвердил, что принц Гарри и его супруга Меган в случае возвращения в страну останутся в статусе неработающих членов королевской семьи. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

В письме, направленном от имени короля высокопоставленным представителям правительства и госучреждений, отмечается, что статус Гарри и Меган не изменился после того, как они сложали с себя официальные обязанности в королевской семье в 2020 году.

В документе указано, что благотворительная деятельность пары будет рассматриваться как личная инициатива, а оперативные вопросы, возникающие в связи с их безопасностью, будут решаться соответствующими полицейскими органами.

Письмо было разослано высшим должностным лицом королевского двора — Лордом-камергером — руководителям правительственных и военных ведомств, а также лордам-лейтенантам, являющимся представителями короля в регионах.

Королевский дворец посредством этого сообщения стремится предотвратить различные возможные трактовки относительно статуса Гарри и Меган.

Как отмечает Ассокиатед Пресс, документ еще раз демонстрирует, что положение пары в королевской семье не изменилось. Вместе с тем рассылка письма широкому кругу должностных лиц усилила опасения по поводу того, что деятельность Гарри и Меган может ассоциироваться с действующей королевской семьей.

Вопрос безопасности принца Гарри по-прежнему остается в центре обсуждений. Он вел долгое судебное разбирательство с правительством по вопросу восстановления финансируемой государством полицейской охраны в Великобритании.

После того как Гарри и Меган оставили свои официальные обязанности в королевской семье в 2020 году, прежняя форма предоставляемых государством мер безопасности была отменена.

Вопрос о предоставлении или не предоставлении супругам постоянной полицейской охраны рассматривает Исполнительный комитет по делам королевской семьи и высокопоставленных лиц — РАВЭК. В письме от имени короля особо подчеркивается, что срочные решения, связанные с безопасностью, входят в компетенцию соответствующих ведомств полиции.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Известная телеведущая приговорена к смертной казниИзвестная телеведущая приговорена к смертной казниСегодня, 14:4670-летняя женщина обменяла удочеренную 17-летнюю девочку на обезьяну70-летняя женщина обменяла удочеренную 17-летнюю девочку на обезьянуСегодня, 14:36Работавших на Эйфелевой башне «непосторонних» женщин отстранили от башниРаботавших на Эйфелевой башне «непосторонних» женщин отстранили от башниСегодня, 14:27Трамп предъявил претензии на Луну: что говорит об этом международное право?Трамп предъявил претензии на Луну: что говорит об этом международное право?Сегодня, 14:03В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?Сегодня, 13:19Позиция Запада и глобальная система слабеют: резонансное заявление Сергея ЛавроваПозиция Запада и глобальная система слабеют: резонансное заявление Сергея ЛавроваСегодня, 12:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях