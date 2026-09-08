Samsung объяснила особенность экрана Galaxy Z Фолд 8

На рынке гаджетов нового поколения технологические инновации не всегда воспринимаются однозначно. Согласно данным иксбт.ком, некоторые пользователи столкнулись с необычным явлением при использовании своих новых устройств Samsung Galaxy З Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra. В частности, было обнаружено, что при нажатии на угол основного гибкого дисплея панель слегка прогибается внутрь. Об этом Иксбт.ком сообщает. .

Эта ситуация закономерно вызвала вопросы у многих покупателей, заставив их расценивать это как производственный брак. Однако южнокорейский технологический гигант официально заявил, что данное явление не является ошибкой, а представляет собой конструктивную особенность инженерного решения устройства.

Система амортизации и её назначение

Как пояснили представители Samsung, основной гибкий дисплей смартфона оснащен специальной амортизирующей структурой вокруг внешних углов. Основная задача этого решения — повышение долговечности панели и её эффективная защита от повседневных механических нагрузок.

В процессе проектирования конструкции инженеры оставили небольшое расстояние или зазор между некоторыми внутренними компонентами. Именно благодаря этому технологическому зазору пользователь ощущает небольшое движение при нажатии на определенные участки дисплея. Компания подчеркивает, что это было сделано намеренно для обеспечения надежности панели.

Отсутствие влияния на функциональность устройства

Специалисты отмечают, что данное конструктивное решение не оказывает никакого негативного влияния ни на работу экрана, ни на общую производительность смартфона. Напротив, небольшая гибкость углов экрана помогает снизить силу давления, возникающую при столкновении внутренних компонентов.

В официальном заявлении компании развеяны опасения потребителей: «Пользователи СМ-Ф976Н, замечая, что углы основного дисплея слегка прогибаются при нажатии, думают, что это дефект. Однако это амортизирующая конструкция, примененная к внешним углам для повышения прочности гибкого устройства».

Таким образом, компания Samsung еще раз подтвердила пользователям, что это не является неисправностью. Было отмечено, что технология современных складных смартфонов требует особого подхода, и эти мелкие детали служат для продления срока службы гаджета.