Известная телеведущая приговорена к смертной казни

5 сентября суд в Египте признал известную в стране телеведущую Сару Халифу и еще 11 обвиняемых по уголовному делу виновными в преступлениях, связанных с производством и сбытом наркотических средств, и приговорил их к смертной казни. Об этом сообщает «Аль-Ахрам».

Согласно информации издания, Сара Халифа и другие обвиняемые подозревались в создании организованной преступной группы, которая занималась приобретением сырья, необходимого для изготовления наркотиков, его переработкой и последующей продажей готовой продукции.

В материалах следствия отмечается, что предъявленные подсудимым обвинения не ограничивались лишь преступлениями, связанными с наркотиками. Им также были предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В ходе следствия правоохранительными органами было конфисковано большое количество наркотических средств и сырья, использовавшегося для их изготовления. По официальным данным, общий вес изъятых веществ превысил 750 килограммов.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили две квартиры, специально оборудованные для изготовления наркотических средств. Сообщается, что эти помещения использовались в качестве нарколабораторий.

Представители правоохранительных органов также нашли арсенал оружия, хранившийся вместе с боеприпасами, на который не было соответствующей лицензии. Это обстоятельство еще больше утяжелило обвинения по делу.

При этом судебное решение еще не является окончательным. «Признанные виновными Халифа и другие подсудимые имеют право обжаловать вынесенный приговор в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Издание «Аль-Ахрам» уточнило, что Сара Халифа была задержана в апреле 2025 года в Каире.

Сара Халифа была одной из известных медиаперсон в Египте. Она работала телеведущей на нескольких телеканалах и была широко известна широкой общественности через средства массовой информации.

Теперь имя известной телеведущей упоминается в рамках крупного уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Решение суда о смертной казни еще больше привлекло внимание общественности к этому делу.