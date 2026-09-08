Учителям выплатят премии на сумму более 1 миллиона сумов: Ожидаемые выплаты

В Узбекистане определены важные изменения в системе материального стимулирования, предусмотренной для педагогических и руководящих работников. В связи с широко отмечаемым в стране праздником — «1 октября — Днем учителя и наставника» — размер премий, выплачиваемых работникам сферы, был существенно увеличен. Какова же сумма денежной премии, которая будет выплачена учителям накануне праздника, и на основе каких критериев рассчитываются эти средства? В конце статьи мы раскроем главную интригу — точную формулу расчета премиальных и все детали, связанные с минимальным размером оплаты труда.

Указ Президента и новые нормы размеров премий

Руководством страны принимаются решения, направленные на поддержку работников сферы образования и достойное стимулирование их труда:

Требования Указа: Согласно соответствующему Указу Президента, размер премий, выплачиваемых педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений по случаю праздника, вышел на новый уровень;

Процентный показатель: В соответствии с документом, размер премии установлен в размере до 75 процентов от установленного минимального размера оплаты труда;

Меры поддержки: Подобные финансовые поощрения служат дальнейшему укреплению авторитета учителей в обществе и обеспечению того, чтобы они встретили свой профессиональный праздник в приподнятом настроении.

«Премии, выплачиваемые педагогическим и руководящим работникам по случаю 1 октября, рассчитываются исходя из установленного минимального размера оплаты труда», — говорится в официальных источниках.

Основы расчета и финансовые показатели

Основные цифры и условия, применяемые при формировании праздничной премии, выглядят следующим образом:

Размер минимальной заработной платы: В настоящее время установленный в республике минимальный размер оплаты труда составляет 1 миллион 360 тысяч сумов;

Верхний предел премии: Исходя из вышеуказанного показателя, педагогическим и руководящим работникам может быть выплачена премия в размере до 1 миллиона 20 тысяч сумов;

Зависимость от зарплаты: Важным аспектом является то, что размер премии рассчитывается не из личной заработной платы учителя, а именно исходя из установленного минимального размера оплаты труда.

Главное решение и ожидаемые результаты накануне праздника

Самый главный вопрос, который интересует многих, — кому и в каком порядке будут выплачиваться эти средства. Самым важным решением и выводом является то, что в связи с установлением минимального размера оплаты труда на уровне 1 миллиона 360 тысяч сумов, единовременная праздничная премия в размере 75 процентов от него, то есть до 1 миллиона 20 тысяч сумов, предусмотрена для своевременного доведения до всех активных учителей и руководителей школ страны.

Как вы думаете, какое влияние окажут подобные материальные поощрения учителей по случаю их профессионального праздника на эффективность их работы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью с близкими и дорогими учителями!