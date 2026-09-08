Учителям выплатят премии на сумму более 1 миллиона сумов: Ожидаемые выплаты

·64·Узбекистан
Учителям выплатят премии на сумму более 1 миллиона сумов: Ожидаемые выплаты

В Узбекистане определены важные изменения в системе материального стимулирования, предусмотренной для педагогических и руководящих работников. В связи с широко отмечаемым в стране праздником — «1 октября — Днем учителя и наставника» — размер премий, выплачиваемых работникам сферы, был существенно увеличен. Какова же сумма денежной премии, которая будет выплачена учителям накануне праздника, и на основе каких критериев рассчитываются эти средства? В конце статьи мы раскроем главную интригу — точную формулу расчета премиальных и все детали, связанные с минимальным размером оплаты труда.

Указ Президента и новые нормы размеров премий

Руководством страны принимаются решения, направленные на поддержку работников сферы образования и достойное стимулирование их труда:

  • Требования Указа: Согласно соответствующему Указу Президента, размер премий, выплачиваемых педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений по случаю праздника, вышел на новый уровень;

  • Процентный показатель: В соответствии с документом, размер премии установлен в размере до 75 процентов от установленного минимального размера оплаты труда;

  • Меры поддержки: Подобные финансовые поощрения служат дальнейшему укреплению авторитета учителей в обществе и обеспечению того, чтобы они встретили свой профессиональный праздник в приподнятом настроении.

«Премии, выплачиваемые педагогическим и руководящим работникам по случаю 1 октября, рассчитываются исходя из установленного минимального размера оплаты труда», — говорится в официальных источниках.

Основы расчета и финансовые показатели

Основные цифры и условия, применяемые при формировании праздничной премии, выглядят следующим образом:

  • Размер минимальной заработной платы: В настоящее время установленный в республике минимальный размер оплаты труда составляет 1 миллион 360 тысяч сумов;

  • Верхний предел премии: Исходя из вышеуказанного показателя, педагогическим и руководящим работникам может быть выплачена премия в размере до 1 миллиона 20 тысяч сумов;

  • Зависимость от зарплаты: Важным аспектом является то, что размер премии рассчитывается не из личной заработной платы учителя, а именно исходя из установленного минимального размера оплаты труда.

Главное решение и ожидаемые результаты накануне праздника

Самый главный вопрос, который интересует многих, — кому и в каком порядке будут выплачиваться эти средства. Самым важным решением и выводом является то, что в связи с установлением минимального размера оплаты труда на уровне 1 миллиона 360 тысяч сумов, единовременная праздничная премия в размере 75 процентов от него, то есть до 1 миллиона 20 тысяч сумов, предусмотрена для своевременного доведения до всех активных учителей и руководителей школ страны.

Как вы думаете, какое влияние окажут подобные материальные поощрения учителей по случаю их профессионального праздника на эффективность их работы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью с близкими и дорогими учителями!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько премий ожидается учителям 1 октября?Сколько премий ожидается учителям 1 октября?Сегодня, 14:14Завтра в Узбекистане ожидается потеплениеЗавтра в Узбекистане ожидается потеплениеСегодня, 13:20Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!Сегодня, 09:58Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанностиДва важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанностиВчера, 21:04Очереди на границах останутся в прошлом? 20-минутная «революция» на таможне и неожиданная договоренностьОчереди на границах останутся в прошлом? 20-минутная «революция» на таможне и неожиданная договоренностьВчера, 15:59Новая железная дорога из Ташкента в Паркент удивила всехНовая железная дорога из Ташкента в Паркент удивила всехВчера, 15:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Послание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем США
Послание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем США