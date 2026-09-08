Xiaomi представила сверхтихий и экономичный газовый водонагреватель

Компания Xiaomi представила Mijia Смарт Гас Ватер Хеатер 2, устройство, выводящее домашнее горячее водоснабжение на новый уровень. Этот газовый водонагреватель объемом 16 литров отличается сверхтихой работой, значительным повышением давления воды и высокой энергоэффективностью. По данным ИКсБТ.ком, новинка не только обеспечивает комфорт для домовладельцев, но и обладает передовыми показателями безопасности и энергосбережения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из главных преимуществ нагревателя является его совершенная система шумоподавления. Благодаря многослойной технологии защиты от шума уровень рабочего звука устройства составляет всего 32 дБ(А), что подтверждено специальным сертификатом ККК. Это позволяет использовать его даже вблизи жилых комнат. Кроме того, устройство оснащено системой поддержания постоянной температуры воды, гарантирующей стабильную подачу горячей воды при различных сценариях использования.

Расширенные возможности и безопасность

Инженеры уделили особое внимание упрощению процесса установки и эксплуатации устройства. В частности, водонагреватель оснащен собственной системой отвода конденсата, что позволяет устанавливать его без дополнительных труб. Технология центробежного распыления и нейтрализации конденсата надежно защищает стены и само устройство от коррозии и серьезных повреждений.

Внутренняя конструкция включает герметичную камеру сгорания и инверторный вентилятор, устойчивый к сильным ветрам. Встроенный специальный насос способен увеличить поток воды до 245 процентов. Это особенно важно для многоэтажных домов с низким давлением воды.

Экономичность и интеллектуальное управление

Устройство соответствует 1-му уровню стандарта энергоэффективности. Его тепловой КПД достигает 107 процентов, что превышает национальные стандарты и значительно снижает расход газа. При этом имеется шестиступенчатая система защиты для улучшения качества воды, а антибактериальная эффективность составляет 99,9 процента.

Для большего удобства использования предусмотрено несколько режимов предварительного нагрева, обеспечивающих быструю подачу горячей воды. Пользователи могут легко управлять нагревателем удаленно через приложение Mijia, с помощью голосовых команд через умную колонку Xiaomi или через другие сценарии умного дома. Рекомендованная розничная цена этого смарт-устройства, поступившего в продажу на рынке Китая, составляет 2999 юаней.