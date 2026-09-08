Айсанем Юсупова: «Я очень домашняя девушка» (видео)

Актриса Айсанем Юсупова в передаче «Омон-омон» рассказала о своей жизни за пределами сцены и съемочного процесса. Она сообщила, что свободное время проводит в основном дома, в кругу семьи.

В ходе передачи ведущие отметили, что актриса всегда выглядит ухоженной, красивой и стильной, а также упомянули ее актерское мастерство и творческие способности, задав вопрос: «Чем занимается простая Айсанем, когда приходит домой и снимает высокие каблуки?»

Айсанем Юсупова назвала себя «домашней девушкой» и рассказала, что старается как можно быстрее спешить домой сразу после завершения съемок.

«Я сижу дома. Будет правильно сказать, что я очень домашняя девушка. Если у меня заканчиваются съемки и нет других дел, я спешу домой. Провожу время в кругу семьи, особенно люблю общаться с мамой, вместе завариваем чай», — поделилась актриса.

Актриса также подчеркнула, что любит готовить. По ее словам, проводить время на кухне и готовить различные блюда доставляет ей удовольствие. Правда, порядок на кухне после этого помогает наводить младшая сестра.

«Я люблю проводить много времени дома. Смотрю любимые фильмы. Дома у меня аккуратно сложены книги, я читаю их по очереди», — добавила Айсанем Юсупова.

Актриса рассказала, что в свободное время также занимается верховой ездой. У нее есть свой наставник в этом деле. По словам Айсанем, она занимается верховой ездой активно уже около года, хотя пробовала это занятие и раньше.

Кроме того, актриса сообщила, что в домашних условиях делает различные процедуры для волос.