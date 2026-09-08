Мужчина, ударивший машину камнем, оштрафован на 151 тысячу тенге

В Атырауской области Казахстана мужчина предстал перед судом за то, что разбил камнем стекла чужого внедорожника. Ему назначен штраф в размере 151 375 тенге. Об этом сообщает Нур.кз.

Как сообщили в официальном Телеграм-канале судов Атырауской области, в Жылыойском районном суде было рассмотрено дело по части 1 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях.

В суде выяснилось, что мужчина, находясь на территории базы ТОО, расположенной на 8-м участке города Кульсары, бросил камень в автомобиль Toyota Fortuner, принадлежащий предприятию. В результате были разбиты левое боковое стекло со стороны водителя и лобовое стекло машины.

На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Его вина подтвердилась изученными в суде протоколом, объяснениями участников судебного заседания, фотографиями и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние мужчины в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

По решению суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях, и ему назначен штраф в размере 151 375 тенге.

Решение суда вступило в законную силу.