На самолетах Аустриан Аирлинес запущен интернет Starlink

·4·Технологии
На самолетах Аустриан Аирлинес запущен интернет Starlink

Одна из ведущих авиакомпаний Австрии, Аустриан Аирлинес, официально начала предоставлять доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink на борту своих воздушных судов. Первый самолет Аирбус А320нео, оснащенный новой технологией, совершил рейс из Вены в португальский Порту, ознаменовав начало масштабного процесса цифровизации парка компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, теперь пассажиры могут пользоваться высокоскоростным интернет-соединением на высоте около 11,6 километра. Система Starlink обеспечивает стабильное соединение с минимальной задержкой, что позволяет не только обмениваться сообщениями или просматривать веб-страницы во время полета, но и эффективно работать, а также смотреть видео в режиме онлайн.

Бесплатный доступ и планы по расширению

Хотя на данный момент эта передовая технология тестируется только на одном самолете, авиакомпания планирует внедрить ее во всем своем флоте. По информации Аустриан Аирлинес, к концу зимнего сезона 2026/2027 годов планируется оснастить высокоскоростным интернетом еще 20 воздушных судов. В дальнейшем система будет поэтапно установлена на всех самолетах компании.

Сообщается, что новая услуга будет доступна пассажирам всех классов обслуживания. Участники программ лояльности Травел ИД и Милес & Море смогут пользоваться интернетом во время полета совершенно бесплатно, что является дополнительным преимуществом для пассажиров.

Изменения на мировом авиационном рынке

Аустриан Аирлинес пополняет ряды крупных авиаперевозчиков Европы, переходящих на систему Starlink. Ранее стало известно, что ряд других международных авиакомпаний также начали предлагать своим пассажирам данную технологию.

В частности, ранее сообщалось, что United Airlines внедрила высокоскоростной Wi-Fi через Starlink на своих дальнемагистральных рейсах, обеспечив связь даже над океанами. Также стало известно, что сингапурская авиакомпания Сингапоре Аирлинес планирует с 2027 года оснастить свои самолеты Аирбус А350 и А380 этой спутниковой сетью, а ирландская компания Аер Лингус также готовится к аналогичному переходу.

StarlinkAustrian AirlinesАвиацияИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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