Компания Фрамеворк, известная своими модульными и легко ремонтируемыми устройствами, сумела снизить цены на свою продукцию, несмотря на текущие рыночные трудности. Этот шаг стал неожиданной новостью на фоне роста цен на чипы памяти на мировом технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным Иксбт.ком, компания с первых дней начала роста цен на память открыто предупреждала покупателей о возможном подорожании ноутбуков. Однако в этот раз ситуация изменилась, и производитель опубликовал на своем официальном сайте сообщение с прямо противоположным содержанием.

Найдена более доступная память

Как пояснили представители Фрамеворк, основной причиной снижения цен стало нахождение более доступного источника памяти. В частности, специалистам компании удалось приобрести модули памяти ЛПКАММ2 по более низкой цене, чем раньше.

Такой подход противоречит текущим рыночным тенденциям и создал хорошую финансовую выгоду для потребителей. Оставаясь верной своей политике открытости, компания прозрачно доносит информацию о каждом изменении до своей аудитории.

Будущие цены и ограничения

Специалисты отмечают, что запас более дешевой памяти ограничен. По этой причине высока вероятность того, что сниженные цены не сохранятся надолго и будут действовать лишь в течение определенного времени.

Тем не менее, в будущем не исключается возможность нахождения аналогичных выгодных условий или альтернативных недорогих компонентов. Это дает покупателям надежду на приобретение техники по приемлемым ценам и в дальнейшем.