22-летний парень вместе с преступной группировкой украл биткоины на 181 млн фунтов

22-летний Мелоун Лам, один из лидеров крупной преступной сети, связанной с криптовалютой, признал свою вину в краже биткоинов. Гражданин Сингапура Лам возглавлял международную киберпреступную сеть, нацеленную на богатых криптовалютных инвесторов.

Преступная группа тратила украденные средства на дорогие автомобили, роскошные дома, частные самолеты и вечеринки. В интернете Лам пользовался такими псевдонимами, как «Анне Хатавай», «$$$» и «Кинг Греавй».

В ходе одной из крупнейших атак преступной сети Лам и его сообщники похитили у одной жертвы более 4 100 биткоинов. На тот момент их стоимость составляла более 181 миллиона фунтов стерлингов, или свыше 245 миллионов долларов.

Группа использовала сложные схемы мошенничества методом «социальной инженерии» против состоятельных владельцев криптовалюты. Путем обмана они убеждали жертв передать данные, позволяющие опустошить их криптовалютные кошельки. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Во время кражи в августе 2024 года двое подельников Лама представились представителями Google и криптовалютной биржи Gemini. Жертва в Вашингтоне предоставила им доступ к своему Google Drive и сообщила коды безопасности. После этого преступная группа завладела более чем 4 100 биткоинами.

Пытаясь легализовать похищенную криптовалюту, преступники впоследствии стали тратить средства на роскошную жизнь. Согласно судебным документам, Лам потратил более 569 тысяч долларов за один вечер в ночном клубе Лос-Анджелеса.

По данным ФБР, среди его покупок были ручные часы стоимостью 2 миллиона долларов и более 30 люксовых автомобилей, в том числе изготовленные на заказ Porsche, Lamborghini и Ferrari.

Другие члены преступной сети арендовали роскошные дома в Майами, Лос-Анджелесе и Хэмптоне, путешествовали на частных самолетах и нанимали телохранителей. В ночных клубах также раздавались люксовые сумки стоимостью в десятки тысяч долларов.

По данным Минюста США, преступное предприятие сформировалось не позднее октября 2023 года. Члены сети выполняли такие задачи, как выявление состоятельных жертв, совершение мошеннических звонков, взлом баз данных и легализация похищенных средств. Некоторые также подозреваются в проникновении в дома жертв для получения данных, обеспечивающих доступ к криптовалютным кошелькам.

8 сентября Мелоун Лам признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в преступном сообществе РИКО в федеральном суде Вашингтона. Он является одним из 18 обвиняемых по делу и 11-м подозреваемым, признавшим свою вину.

Прокурор США Жанин Феррис Пирро подчеркнула, что киберпреступники будут выявлены и привлечены к ответственности. Она заявила, что Лам руководил международной сетью и участвовал в обмане людей и хищении сотен миллионов долларов в криптовалюте.

Ламу грозит до 20 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 8 декабря.