Представлен первый складной смартфон Apple iPhone Дуо

·39·Технологии
Представлен первый складной смартфон Apple iPhone Дуо

Apple сделала серьезный шаг в сегменте ожидаемых складных смартфонов, представив свое устройство iPhone Дуо. Согласно данным иксбт.ком, новый гаджет по уровню защиты от воды и пыли значительно превзошел своего главного конкурента на рынке — Samsung Galaxy З Фолд8, сравнявшись с показателями Google Pixel 11 Pro Фолд. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Известно, что пыль и мелкие частицы всегда были головной болью для складных смартфонов. Такие инородные тела часто попадают в сложный шарнирный механизм устройства, что со временем приводит к его выходу из строя. Стандарт ИП68, представленный в iPhone Дуо, гарантирует, что пыль вообще не попадет внутрь корпуса.

Прочность и возможности под водой

По данным производителя, новый складной смартфон сохраняет работоспособность даже при погружении под воду на глубину до 6 метров на срок до 30 минут. При этом технологический гигант предупреждает, что уровень защиты может снижаться со временем в результате естественного износа устройства.

Для сравнения, модель Samsung Galaxy З Фолд8 оснащена защитой уровня ИП48, что значительно уступает устройству Apple в плане защиты от мелких частиц пыли. Модель iPhone Дуо не ограничивается лишь стандартной защитой, привлекая внимание и своими конструктивными решениями.

Конструкция и текущие характеристики

Прочность устройства обеспечивается титановой рамкой, титановой защитной крышкой, а также сложной десятислойной структурой дисплея. Тем не менее, судя по первым фотографиям, попавшим в руки пользователей, на большом внутреннем 7,6-дюймовом экране отчетливо видна складка в месте сгиба. Специалисты особо отмечают плавность экранных анимаций.

На сегодняшний день эти передовые устройства, включая модель iPhone Дуо в ряду флагманов нового поколения, достигли этапа выхода в продажу. В будущем реальные испытания устройства покажут, насколько долговечны его механические части.

AppleiPhone DuoSamsungСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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