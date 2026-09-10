119-летний мужчина может стать самым пожилым человеком в мире

·78·Мир
119-летний мужчина может стать самым пожилым человеком в мире

Житель Коста-Рики Хосе Флорес в свои 119 лет может стать самым пожилым мужчиной в мире. По данным его семьи и официальных документов, Флоресу 119 лет. Однако его дата рождения еще не подтверждена на международном уровне. В настоящее время специалисты изучают исторические документы.

Флорес живет в простом деревянном доме в Сардинале, примерно в 20 минутах езды от тихоокеанского побережья Коста-Рики. Свои дни он проводит за отдыхом, поеданием блюд, приготовленных внучкой, и армрестлингом с ней.

Сардинал расположен на полуострове Никоя, который считается одной из пяти «голубых зон» мира, известных тем, что люди там живут долго и здорово. Местные жители связывают долголетие с водой, богатой кальцием и магнием, рационом на основе кукурузы и фасоли, физическим трудом и крепкими семейными узами.

Внучка и опекун Хосе, Хеллен Флорес, говорит, что ее дедушка, проведший всю жизнь в труде в деревне, сейчас ведет «мирную и счастливую» жизнь. Он иногда вспоминает события прошлого, шутит и говорит, что одним из секретов долголетия является его семья.

Moviy ko‘ylak kiygan keksa odam stolda o‘tirib ovqatlanmoqda.

Основатель ассоциации по изучению долголетия на полуострове Никоя Хорхе Виндас также подчеркнул важность семейных и социальных связей, духовности, физической активности, здорового питания и спокойного образа жизни для долголетия.

Согласно удостоверению личности Флореса, он родился 11 июля 1907 года. Специалисты изучают его свидетельство о рождении и крещении, а также другие документы, касающиеся его дальнейшей жизни. Ожидается, что они будут подтверждены такими международными организациями, как Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Если возраст Флореса будет официально подтвержден, это станет большой гордостью для его семьи и Коста-Рики. У него 8 детей, 23 внука, 25 правнуков и один праправнук.

В настоящее время самым пожилым живущим человеком в мире признана гражданка Великобритании Этель Кэтерем. Она родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир в Англии и в 2026 году отметила 117-летие. Она получила этот статус после того, как в апреле 2025 года скончалась бразильская монахиня Инах Канабарру Лукас.

Хосе Флоресузоқ умр кўришКоста-РикаКўк ҳудуджаҳон янгиликлариузоқ умр сирлари
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?Сегодня, 16:46По $5000 наличными каждому американцу: Трамп сделал беспрецедентное обещание перед выборамиПо $5000 наличными каждому американцу: Трамп сделал беспрецедентное обещание перед выборамиСегодня, 16:35США ввели санкции против казахстанской компании за сотрудничество с ИраномСША ввели санкции против казахстанской компании за сотрудничество с ИраномСегодня, 16:30Владимир Путин объявил о новых жестких требованиях к миграцииВладимир Путин объявил о новых жестких требованиях к миграцииСегодня, 16:1222-летний парень вместе с преступной группировкой украл биткоины на 181 млн фунтов22-летний парень вместе с преступной группировкой украл биткоины на 181 млн фунтовСегодня, 16:00Кража ноутбука привела известного актера в полициюКража ноутбука привела известного актера в полициюСегодня, 15:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях