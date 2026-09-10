119-летний мужчина может стать самым пожилым человеком в мире

Житель Коста-Рики Хосе Флорес в свои 119 лет может стать самым пожилым мужчиной в мире. По данным его семьи и официальных документов, Флоресу 119 лет. Однако его дата рождения еще не подтверждена на международном уровне. В настоящее время специалисты изучают исторические документы.

Флорес живет в простом деревянном доме в Сардинале, примерно в 20 минутах езды от тихоокеанского побережья Коста-Рики. Свои дни он проводит за отдыхом, поеданием блюд, приготовленных внучкой, и армрестлингом с ней.

Сардинал расположен на полуострове Никоя, который считается одной из пяти «голубых зон» мира, известных тем, что люди там живут долго и здорово. Местные жители связывают долголетие с водой, богатой кальцием и магнием, рационом на основе кукурузы и фасоли, физическим трудом и крепкими семейными узами.

Внучка и опекун Хосе, Хеллен Флорес, говорит, что ее дедушка, проведший всю жизнь в труде в деревне, сейчас ведет «мирную и счастливую» жизнь. Он иногда вспоминает события прошлого, шутит и говорит, что одним из секретов долголетия является его семья.

Основатель ассоциации по изучению долголетия на полуострове Никоя Хорхе Виндас также подчеркнул важность семейных и социальных связей, духовности, физической активности, здорового питания и спокойного образа жизни для долголетия.

Согласно удостоверению личности Флореса, он родился 11 июля 1907 года. Специалисты изучают его свидетельство о рождении и крещении, а также другие документы, касающиеся его дальнейшей жизни. Ожидается, что они будут подтверждены такими международными организациями, как Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Если возраст Флореса будет официально подтвержден, это станет большой гордостью для его семьи и Коста-Рики. У него 8 детей, 23 внука, 25 правнуков и один праправнук.

В настоящее время самым пожилым живущим человеком в мире признана гражданка Великобритании Этель Кэтерем. Она родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир в Англии и в 2026 году отметила 117-летие. Она получила этот статус после того, как в апреле 2025 года скончалась бразильская монахиня Инах Канабарру Лукас.