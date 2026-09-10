США ввели санкции против казахстанской компании за сотрудничество с Ираном

Появилась новость, вызвавшая серьезный резонанс в деловых кругах Центральной Азии и на международном финансовом рынке. Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК) Министерства финансов США внесло известную алматинскую фирму «Тур Инвест ЛЛК» (Казахстан) в свой самый строгий «черный список» — список СДН. По информации популярного казахстанского издания «Тенгриневс», причиной таких ограничений стало тесное сотрудничество компании с осужденной Вашингтоном иранской авиационной сетью. В то время как Вашингтон начинает новую беспрецедентную волну давления на Тегеран, названную «экономическим Днем Д», компании из Центральной Азии также становятся мишенью вторичных санкций. Итак, какой именно иранской авиакомпании содействовала казахстанская фирма, что станет с ее активами в США и какие риски возникли для зарубежных банков? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о влиянии этих санкций на компании всего региона и механизмах вторичных наказаний.

Связь с «Махан Air»: пламя 15-летнего запрета, перекинувшееся на Казахстан

Официальные лица США пояснили, почему алматинская компания оказалась в поле зрения:

Посреднические услуги: Фирма «Тур Инвест ЛЛК» выступала в качестве посредника по продаже услуг крупной иранской авиакомпании «Махан Air» и оказанию ей содействия на местном уровне;

Связь с КСИР: Администрация США ввела санкции против авиакомпании «Махан Air» еще в 2011 году; они обвиняют данного авиаперевозчика в материальной и логистической поддержке специальных сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана;

36 структур под прицелом: На сегодняшний день такие американские ограничения в общей сложности охватили 36 организаций и физических лиц, связанных с иранской авиационной сетью.

«Мы резко усиливаем экономическое давление на иранский режим. В этом процессе любая зарубежная фирма, обслуживающая их или выступающая посредником, также столкнется с суровым наказанием», — отмечается в заявлениях Министерства финансов США.

Суровые последствия включения в список СДН: Замороженные счета и вторичный риск

Попадание казахстанской фирмы в специальный список влечет за собой следующие жесткие финансовые меры:

Заморозка активов: Все имущество, банковские счета и активы компании, находящиеся на территории США, полностью замораживаются;

Запрет на работу с американскими партнерами: Резидентам, компаниям и гражданам США строго запрещается ведение любых торговых, финансовых или деловых операций с «Тур Инвест ЛЛК»;

Угроза вторичных санкций: Любые банки и финансовые организации третьих стран, которые контактируют с данной компанией, проводят для нее транзакции или оказывают услуги, также рискуют подпасть под вторичные санкции США.

Серьезное испытание и строгое предупреждение для бизнеса Центральной Азии

Это событие в очередной раз доказало, насколько опасно вести деятельность в условиях международных ограничений для деловых кругов Центральной Азии, в частности Казахстана и Узбекистана. Минфин США в рамках стратегии «экономического Дня Д», начатой против Тегерана, тщательно отслеживает все логистические и туристические сети, сотрудничающие с Ираном. Полная блокировка фирмы в Алматы является мощным сигналом для остальных предприятий региона, требующим резкого усиления комплаенс-контроля в международных контрактах и посреднической деятельности. Теперь даже кратковременное сотрудничество любой местной компании с токсичными субъектами создает угрозу полного отключения от глобальной финансовой системы.

Как вы думаете, какое влияние окажет введение США подобных ограничений в отношении зарубежных фирм, связанных с Ираном, в частности компаний из Центральной Азии, на экономическое и транспортное развитие региона? Какие меры предосторожности необходимо предпринять местным владельцам бизнеса, чтобы не попасть под санкции? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим актуальным анализом из мира бизнеса и экономики со своими близкими и знакомыми предпринимателями!