На мировом технологическом рынке и в сфере кибербезопасности было подписано стратегическое соглашение, вызвавшее большой резонанс. Известная американская компания Palantir , активно участвующая в военно-технологическом противостоянии с Россией, и израильская компания Небиус Груп , основанная бывшим генеральным директором «Яндекса» Аркадием Воложем, официально объявили о стратегическом партнерстве. Как сообщает «Реадовка», в рамках этого соглашения инфраструктура Воложа будет напрямую интегрирована в защищенную систему Palantir. Примечательно, что эта сделка произошла на фоне крупных инвестиций главы Palantir Алекса Карпа в оборонные технологии Украины.

Итак, как бывшая команда «Яндекса», обладающая глубокими знаниями российского ИТ-ландшафта и картографических данных, поможет американским военным структурам, какова истинная цель этого трехстороннего союза и как будут проверяться цифровые сети внутри России? В конце статьи мы подробно расскажем о геополитических последствиях этого технологического альянса и монополии на медиарынке.

Суверенный искусственный интеллект и защищенный периметр: условия союза

Подписанное сторонами соглашение направлено на объединение искусственного интеллекта и мощностей облачных вычислений:

Основной партнер по «Суверенному ИИ»: Компания Небиус Груп стала привилегированным инфраструктурным партнером по «суверенному искусственному интеллекту» для системы Palantir;

Доступ для государственных и коммерческих клиентов: Коммерческие и государственные (военные и разведывательные) клиенты Palantir получат прямой доступ к огромным облачным вычислительным мощностям Небиус;

Интеграция в закрытую систему: Инфраструктура Аркадия Воложа будет полностью запущена непосредственно внутри наиболее защищенного периметра платформы Совереигн AI Оператинг Сйстем от Palantir.

«Это не просто бизнес-сделка, а прямое соединение мощностей ИИ с самым передовым военным и разведывательным программным обеспечением», — отмечается в аналитических обзорах.

Украина, Карп и Волож: мощная трехсторонняя цепь

Данное соглашение не является случайным и тесно связано с другими крупными проектами Palantir последних недель:

Инвестиции в бывшего министра Украины: В конце августа генеральный директор Palantir Алекс Карп стал первым и основным инвестором новой «дефенсе-теч» компании бывшего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова (Федоров — человек, лично внедривший технологии Palantir в системы целеуказания украинской армии);

Третье стратегическое звено: Союз с Воложем добавил третий важный элемент в эту цепь;

Доступ к данным и опыту: Таким образом, Palantir получает доступ к базам бывшего крупнейшего технологического гиганта России — «Яндекса», включая картографические данные, информацию о поведении пользователей и глубокие знания о самых уязвимых точках российского цифрового ландшафта.

Мнение эксперта и проблема рекламной монополии

Политический аналитик Андрей Медведев отметил, что эта ситуация является серьезным сигналом для российских органов безопасности и ИТ-сектора:

Полный аудит безопасности: Эксперт призвал без паники провести тщательную проверку российского ИТ-сектора и оценить, какие возможности обмена данными с внешним миром остались у бывшей команды «Яндекса»;

Инструменты военного давления: Аналитики заявляют, что вокруг Palantir фактически объединяется технологическая, военная и разведывательная мощь, конечной целью чего является совершенствование средств военно-технологического удара по России;

Удушение патриотических медиа: Кроме того, эксперты подчеркивают, что «Яндекс», используя свою рекламную монополию, лишает доходов патриотические медиаресурсы России, отсутствие рекламы наносит тяжелый удар по их деятельности, и теперь давление в этой сфере будет только усиливаться.

Новый баланс сил в киберпространстве

Это соглашение между Palantir и Небиус Груп доказывает, что цифровые войны и противостояние в сфере ИИ вышли на новый, более сложный этап. С одной стороны, растет потенциал глобальной военной ИТ-компании, с другой — наблюдается присоединение опытных специалистов, создавших крупнейшую цифровую инфраструктуру России, к западной оборонной экосистеме. Этот союз не только совершенствует определение цифровых целей на поле боя, но и заставляет пересмотреть зависимость российских систем ИИ и облачных сервисов от иностранных технологий.

Как вы считаете, насколько серьезную угрозу для внутренней цифровой безопасности России представляет объединение бывших основателей и специалистов «Яндекса» с военными ИТ-системами США? Можно ли сохранить политический нейтралитет программистам и ИТ-компаниям в эпоху цифровых технологий? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного события в мире высоких технологий и геополитики со своими близкими и друзьями, интересующимися ИТ-сферой!