С 2027 года школьные учебники будут издаваться в новом алфавите

·0·Узбекистан
С 2027 года школьные учебники будут издаваться в новом алфавите

В Узбекистане учебники для 1-го класса начнут издаваться в новом алфавите с 2027 года. Об этом сегодня, 10 сентября, на 19-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сообщил заместитель министра дошкольного и школьного образования Азизбек Турдиев.

По словам замминистра, школьные учебники будут обновляться в разрезе классов, то есть поэтапно. Например, учебники для 1-х классов обновляются ежегодно. Периодичность обновления учебных книг для 2–4 классов составляет три года. А учебники для 5–11 классов обновляются один раз в пять лет.

Как отметил Азизбек Турдиев, после вступления закона в силу, с 2027 года учебники для первоклассников будут издаваться в новом алфавите. При этом в период с 2027 по 2031 год планируется полное обновление всех школьных учебников.

«Таким образом, с 2027 года, со следующего года, после вступления закона в силу, мы в любом случае издадим учебники для первого класса в новом алфавите, и, как я уже упомянул, в период с 2027 по 2031 год все наши учебники будут полностью обновлены», — говорит Турдиев.

Учебники, предназначенные для остальных старших классов, также будут обновляться поэтапно параллельно с этим процессом.

Как сообщил замминистра, процесс перевода школьных учебников на новый алфавит не потребует дополнительных средств. Основой для этого послужит действующая периодичность обновления учебников.

Азизбек Турдиев также сообщил, что с 24 по 28 августа текущего года в связи с внедрением нового алфавита в системе дошкольного образования были организованы обучающие семинары.

Таким образом, процесс перехода на новый алфавит будет осуществляться в системе образования поэтапно, начиная с учебников для 1-го класса. А в течение 2027–2031 годов предусмотрено полное обновление всех школьных учебников.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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