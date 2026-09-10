Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?

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Спецпосланник Трампа срочно направляется в Минск: чего добивается Джон Коул?

На фоне геополитической ситуации и дипломатических связей в Восточной Европе ожидается еще одна неожиданная и громкая сделка между Вашингтоном и Минском. Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул объявил, что в текущем месяце прибудет с официальным визитом в Беларусь. Американские СМИ подтверждают, что перелет дипломата в Минск запланирован на 14 сентября. Главная цель этих закрытых переговоров — досрочное освобождение очередной крупной группы заключенных, содержащихся под стражей правительством Александра Лукашенко. Спецпосланник Трампа заявил, что до сих пор добился освобождения сотен людей и намерен довести число освобожденных в ходе этого визита до четырехзначной цифры. Итак, сколько политических заключенных Джон Коул намерен спасти на этот раз, какими были результаты весенних тайных переговоров и с помощью каких дипломатических рычагов США достигают соглашения с Беларусью? В конце статьи мы представим вашему вниманию все детали относительно истинной цели этой миссии и сложной дипломатической игры Вашингтона с Минском.

Визит 14 сентября: план посланника Трампа на 1000 человек

Согласно информации, опубликованной американскими изданиями, дипломатическая миссия охватывает следующие важные аспекты:

  • Диалог, ожидаемый 14 сентября: Специальный представитель президента США Джон Коул прибудет в Минск в середине сентября, примерно 14 сентября, и начнет переговоры на высшем уровне;

  • Новая волна заключенных: Главная задача дипломата — добиться немедленного освобождения новой партии граждан, брошенных за решетку по обвинениям в экстремизме и политической деятельности;

  • Рубеж в 1000 человек: Джон Коул подчеркнул в своем окружении, что к настоящему времени лично помог выйти на свободу от 700 до 800 человек, и открыто заявил о своем намерении довести этот показатель ровно до 1000 человек в ходе предстоящей поездки.

«Мы направляемся в Минск, чтобы в середине сентября еще больше людей вернулись домой, в лоно своих семей. Эта миссия не остановится, и количество заключенных должно продолжать сокращаться», — заявляет американский спецпосланник.

Весенний успех: события 19 марта и более 500 освобожденных

Это не первые успешные переговоры команды Трампа с белорусским руководством:

  • Историческое соглашение 19 марта: Джон Коул уже посещал Минск 19 марта текущего года и достиг ряда закрытых договоренностей;

  • 250 человек освобождены за один день: По итогам тех переговоров ровно 250 политических заключенных, приговоренных к длительным срокам по статьям об «экстремистской деятельности», были освобождены одновременно;

  • Поддержка США и статистика: Согласно официальным данным, администрация США в общей сложности внесла непосредственный вклад в освобождение из тюрем более 500 белорусов, однако сам посол сообщил, что эта цифра на самом деле намного выше.

Новая страница закрытой дипломатии между Вашингтоном и Минском

Очередная поездка Джона Коула в Минск свидетельствует о внедрении в практику новых и неожиданных подходов в политике США в Восточной Европе. Неслучайно администрация Александра Лукашенко, являющегося близким союзником России, уже второй раз за год принимает специальных представителей Трампа и соглашается освобождать заключенных группами. За этими переговорами стоят не только права человека, но и стремление частично смягчить западные санкции и сохранить мосты для диалога Минска с Вашингтоном. Если встреча 14 сентября завершится успешно, то, как рассчитывает Джон Коул, число освобожденных из тюрем достигнет тысячи человек, что может стать огромным международным успехом для дипломатии Трампа в преддверии выборов.

Как вы думаете, является ли последовательное освобождение Александром Лукашенко сотен политзаключенных по требованиям представителя США стратегией, направленной на потепление отношений с Западом, или следствием санкционного давления? Удастся ли команде Дональда Трампа взять Беларусь под свое влияние? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного закрытого дипломатического процесса в международной политике со своими близкими и друзьями!

ТрампБеларусьДипломатияМаҳбусларСанкцияларШарқий ЕвропаМинскВашингтон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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