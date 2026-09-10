По $5000 наличными каждому американцу: Трамп сделал беспрецедентное обещание перед выборами

·58·Мир
По $5000 наличными каждому американцу: Трамп сделал беспрецедентное обещание перед выборами

В преддверии предстоящих важных промежуточных выборов в Соединенных Штатах глава Белого дома Дональд Трамп выступил с беспрецедентной финансовой инициативой, которая поразила избирателей. Выступая на съезде Республиканской партии в городе Даллас, штат Техас, президент пообещал выплатить по 5000 долларов каждому совершеннолетнему гражданину США, если республиканцы сохранят большинство мест в обеих палатах Конгресса — Сенате и Палате представителей. По сообщению авторитетного международного информационного агентства AP Невс, Трамп официально назвал эту выплату «дивидендом Трампа» (Трамп Дивиденд). Однако такая масштабная инициатива по раздаче денег вызвала ожесточенные споры среди финансовых аналитиков и экономистов.

Каковы же обязательные условия для получения этих 5000 долларов, во сколько это обойдется государственной казне и почему вице-президент Джей Ди Вэнс попытался смягчить слова Трампа? В конце статьи мы подробно расскажем о вероятности реализации этого популистского обещания на фоне огромного госдолга Америки в 40 триллионов долларов.

«Дивиденд Трампа»: чеки на 5 тысяч долларов и жесткое требование

Прозвучавшее на съезде в Далласе обещание включает в себя ряд специфических условий:

  • Полная победа над Конгрессом: Президент открыто поставил условие, что осуществит эти выплаты только в том случае, если республиканцы сохранят полный контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам ноябрьских промежуточных выборов;

  • Требование тратить только внутри США: Согласно требованию Трампа, выделенные гражданам 5000 долларов должны быть потрачены исключительно на внутреннем рынке страны, то есть стимулировать национальную экономику;

  • Нагрузка в 1,3 триллиона долларов: По экономическим расчетам, раздача денег в таком размере всем совершеннолетним взрослым американцам обойдется федеральному бюджету примерно в 1,2–1,35 триллиона долларов.

«Если республиканцы победят, наш народ получит свою заслуженную долю — лично “дивиденд Трампа”. Эти средства послужат непосредственно нашей экономике», — заявил глава Белого дома.

Оправдания Джей Ди Вэнса и невыполненные старые обещания

После неожиданного финансового заявления Трампа в его команде возникли недопонимания:

  • Корректировка вице-президента: Сразу после выступления президента Джей Ди Вэнс попытался внести ясность в ситуацию, заявив, что выплаты могут достаться не всем, а проект будет покрываться за счет поступлений от импортных пошлин (тарифов);

  • Нехватка средств: Однако финансовые эксперты отметили, что даже доходы от самых жестких таможенных пошлин не смогут покрыть и десятой части подобных триллионных расходов;

  • Рейтинг и предвыборное давление: Аналитики AP Невс связывают это обещание с падающим политическим рейтингом Трампа и жесткой конкуренцией перед выборами (ранее он также обещал распределить по 2000 долларов от тарифов, но это так и не было реализовано).

Долг в 40 триллионов долларов и реальные препятствия

Самый главный вопрос, волнующий американских избирателей, заключается в том, воплотится ли это обещание в жизнь на практике или останется лишь предвыборным лозунгом. На сегодняшний день национальный долг Соединенных Штатов достиг беспрецедентного показателя — более 40 триллионов долларов, а годовой дефицит бюджета составляет почти 1,8 триллиона долларов. В столь тяжелых экономических условиях для распределения среди населения дополнительных 1,3 триллиона долларов потребуется, прежде всего, официальное одобрение Конгресса. Даже если республиканцы составят большинство в обеих палатах, маловероятно, что многие законодатели, выступающие за сохранение финансовой ответственности, проголосуют за столь рискованный план, который еще больше разгонит инфляцию. Поэтому аналитики расценивают эту инициативу как очередное громкое обещание, направленное на завоевание голосов избирателей.

Как вы считаете, оправдан ли в условиях огромного государственного долга и инфляции в американской экономике призыв раздавать каждому гражданину по 5000 долларов, или же это популистский шаг ради покупки голосов избирателей? Как вы относитесь к инициативам глав государств по прямой раздаче денег народу? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой нашумевшей новости в США со своими близкими и друзьями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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