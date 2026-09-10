Смартфон iPhone 18 Pro достиг нового рубежа по скорости зарядки

·38·Технологии
Смартфон iPhone 18 Pro достиг нового рубежа по скорости зарядки

Компания Apple значительно увеличила скорость проводной зарядки в своих новых флагманских устройствах — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Это нововведение имеет важное значение для пользователей, так как оно повышает удобство использования гаджетов и позволяет экономить время. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, флагман нового поколения тратит всего около 15 минут на восстановление заряда аккумулятора с нуля до пятидесяти процентов. Для сравнения, этот показатель примерно на пять минут быстрее, чем у предыдущей модели iPhone 17 Pro.

Требуются совместимые адаптеры

Чтобы воспользоваться возможностью зарядки на максимальной скорости, пользователям придется подобрать специальный совместимый адаптер питания. Apple рекомендует использовать свое устройство Дйнамик Повер Адаптер мощностью 40 Вт. Данный адаптер в кратковременном режиме способен выдавать до 60 Вт мощности.

Согласно данным компании, такая конфигурация обеспечивает зарядку через кабель USB-C примерно на 33 процента быстрее по сравнению с предыдущим поколением Pro. Для работы на максимальной скорости адаптер должен поддерживать мощность не менее 60 Вт, стандарт USB Повер Деливерй 3.1, а также функцию регулировки выходного напряжения.

Технические ограничения и альтернативные варианты

Последнее требование ограничивает совместимость некоторых блоков питания. В частности, выяснилось, что зарядные устройства мощностью 96 и 140 Вт, предназначенные для MacBook, не поддерживают необходимый режим регулируемого напряжения.

Тем не менее, можно продолжать использовать мощные адаптеры USB-C от сторонних производителей, однако в таком случае максимальная скорость зарядки не гарантируется. Предполагается, что с помощью некоторых блоков на 45 Вт iPhone 18 Pro будет заряжаться до пятидесяти процентов примерно за 20 минут, как и iPhone 17 Pro.

Беспроводные технологии и комплект поставки

По информации компании, всего пяти минут проводной быстрой зарядки хватит примерно на шесть часов просмотра видео. При этом беспроводная зарядка работает несколько медленнее.

При использовании технологии МагСафе и подключении совместимого адаптера мощностью выше 35 Вт, iPhone 18 Pro заряжается с нуля до пятидесяти процентов примерно за 30 минут. Аналогичная технология быстрой зарядки была анонсирована и для складной модели iPhone Дуо. Как и прежде, зарядное устройство необходимо приобретать отдельно — в коробке с iPhone 18 Pro находится только кабель USB-C, адаптер в комплект не входит.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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