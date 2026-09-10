Чип Apple А20 Pro превзошел всех конкурентов по производительности

·7·Технологии
Чип Apple А20 Pro превзошел всех конкурентов по производительности

Процессор А20 Pro, используемый в новом поколении смартфонов iPhone 18 Pro, представленных компанией Apple, показал беспрецедентные результаты в предварительных тестах. Согласно данным иксбт.ком, эта мобильная платформа стала абсолютным лидером по однопоточной производительности, обойдя все существующие на рынке процессоры, включая новый компьютерный чип М6. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В бенчмарке Geekbench 6 новый СоК набрал 4725 баллов в однопоточном режиме и 12 575 баллов в многопоточном. Эти показатели означают рост почти на 25% по сравнению с предыдущим чипом А19 Pro, несмотря на то, что количество ядер осталось прежним. Это свидетельствует о том, что инженерам компании удалось значительно увеличить вычислительную мощность при сохранении энергоэффективности.

Конкуренция мобильного процессора с компьютерными чипами

Специалисты отмечают, что однопоточная производительность чипа А20 Pro может легко конкурировать не только с другими процессорами для смартфонов, но и с самыми передовыми решениями для персональных компьютеров. В частности, по этому показателю новая мобильная платформа даже немного превзошла собственный новый компьютерный чип Apple М6.

Процессоры с традиционной архитектурой кс86 в этом плане остались далеко позади. Тот факт, что компактный процессор для мобильного устройства демонстрирует столь высокие результаты, вызывает большой интерес в мире технологий.

Возможности в многопоточном режиме

В выполнении многопоточных задач А20 Pro также показал себя с лучшей стороны. Результаты в этом режиме оцениваются на уровне возможностей компьютерных чипов Apple предыдущих поколений М3 и М4.

По сравнению с процессорами для обычных настольных компьютеров, чип для смартфона демонстрирует в этом направлении уровень, сопоставимый с популярной моделью Ryzen 5 7500Ф. Особого внимания заслуживает тот факт, что столь высокая вычислительная мощность демонстрируется в корпусе смартфона с лимитом мощности всего в несколько ватт.

AppleA20 ProiPhone 18 ProПроцессорТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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