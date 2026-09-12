Япония планирует построить завод микрочипов на Луне к 2040 году

Япония планирует сделать беспрецедентный шаг в индустрии производства полупроводников. Как сообщает издание Иксбт.ком, президент и генеральный директор Рапидус Корп Ацуёси Койке на мероприятии в исследовательском центре Худсон Институте в Вашингтоне заявил, что компания серьезно рассматривает возможность строительства завода по производству полупроводников на Луне к 2040 году, опираясь на местные водные ресурсы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В своем заявлении Койке подчеркнул, что это не шутка, и продемонстрировал аудитории специальный видеоролик с изображением завода, который планируется построить на лунной поверхности. По его мнению, такая масштабная инициатива наверняка понравится известному предпринимателю Elon Musk, который через компанию SpaceX работает над доставкой людей и грузов в космос.

Технологическое сотрудничество и новые горизонты

В настоящее время Рапидус Корп активно работает над массовым производством микрочипов класса 2 нм на своем заводе на Хоккайдо. В этом процессе американский технологический гигант IBM оказывает тесную техническую поддержку.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна, принявший участие в мероприятии, отметил, что две компании ведут совместные научно-исследовательские работы не только по внедрению существующих технологий, но и по созданию еще более совершенных чипов в диапазоне 1 нм. Идея производства в космическом пространстве рассматривается как логическое продолжение этих высокотехнологичных процессов.

Реализация проекта лунного завода напрямую зависит от наличия водных ресурсов, необходимых для производства микрочипов. Создание специальных промышленных объектов за пределами юрисдикции Земли может в будущем кардинально изменить вектор развития всего мирового технологического рынка.

Хотя данная инициатива пока рассматривается как долгосрочный стратегический план, сотрудничество между компаниями Японии и США показывает, что оно направлено не только на создание самых передовых полупроводников на Земле, но и на вывод возможностей человечества в космической индустрии на новый уровень.