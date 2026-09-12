Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...

Дональд Трамп дал краткий, но привлекший внимание ответ на вопрос журналиста о ракетном потенциале Ирана. Журналист спросил, как Иран все еще может запускать ракеты на фоне ракетной инфраструктуры, которая, как утверждается, была уничтожена США. Трамп же подчеркнул, что у них всегда будет возможность запускать ракеты.

Журналист обратился к Трампу с вопросом о продолжающихся ракетных ударах Ирана.

Главное противоречие в вопросе заключалось в том, что, несмотря на заявления США о нанесении серьезного ущерба ракетному потенциалу Ирана, Тегеран все еще сохраняет способность запускать ракеты.

Именно эту ситуацию имея в виду, журналист спросил:

«Как Иран до сих пор запускает ракеты, которые мы “уничтожили”»?

Ответ Трампа был кратким:

«Они всегда смогут запускать ракеты».

На что указывает ответ Трампа?

Это высказывание американского президента означает, что ракетные возможности Ирана не могут быть полностью уничтожены одним ударом или несколькими военными операциями.

То есть, отдельные объекты ракетной инфраструктуры могли быть повреждены, но это не значит, что все ракетные возможности Ирана исчерпаны.

Ответ Трампа «они всегда смогут запускать ракеты» вкратце отражает именно эту реальность.

Почему этот вопрос важен?

Вопрос журналиста затрагивает один из важнейших аспектов эффективности военных операций США против Ирана.

Возникает вопрос: если определенные ракетные объекты были уничтожены, то каким образом Иран осуществляет новые ракетные удары?

Здесь важно разграничивать понятия «ракета» и «потенциал производства и запуска ракет».

Уничтожение конкретных ракет или объектов не означает одновременного уничтожения всей ракетной программы.

Почему важен ракетный потенциал Ирана?

Иран считается государством с одним из крупнейших ракетных арсеналов на Ближнем Востоке.

Его ракетная программа развивалась годами. Баллистические и другие типы ракет различной дальности занимают важное место в военной стратегии страны.

Поэтому для вывода о том, что ракетные возможности Ирана полностью исчерпаны после любого военного удара, требуются веские доказательства.

И ответ Трампа привлек внимание именно к этому пункту.

Один вопрос — крупный геополитический вопрос

Со стороны это выглядит как короткий диалог между журналистом и президентом.

Однако сам вопрос обнажает один из важнейших аспектов конфликта между США и Ираном:

В какой степени военные удары смогли ограничить ракетные возможности Ирана?

И хотя ответ Трампа был очень кратким, он дал важную подсказку на этот вопрос.

«Они всегда смогут запускать ракеты».

За этой единственной фразой стоит масштабная геополитическая реальность: нанести удар по ракетным объектам и полностью уничтожить ракетный потенциал страны — не одно и то же.

А дальнейшие действия Ирана могут внести еще большую ясность в споры об этом потенциале.