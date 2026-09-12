Момакс К.Пасс Кс: ультратонкий магнитный пауэрбанк для iPhone 18 Pro

Компания Момакс, занимающая лидирующие позиции на рынке аксессуаров, представила новый магнитный портативный аккумулятор — К.Пасс Кс. Согласно данным иксбт.ком, этот гаджет полностью соответствует перспективным национальным стандартам Китая и заслуживает внимания благодаря своим уникальным техническим возможностям. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Новый внешний аккумулятор имеет емкость 5000 mAh и поступил в продажу по цене 298 юаней. Одной из ключевых дизайнерских особенностей устройства является его адаптация под специальный красный цвет будущего смартфона iPhone 18 Pro, что обеспечивает особую эстетическую гармонию для поклонников бренда.

Технические характеристики и компактный дизайн

Толщина устройства составляет всего 8,3 мм, а вес — около 125 г. Столь легкий и тонкий корпус делает его крайне удобным для повседневного использования, особенно при ношении вместе со смартфоном.

Для обеспечения надежной фиксации на смартфоне внутри корпуса установлены 18 мощных неодимовых магнитов Н52. Это предотвращает скольжение или отсоединение аккумулятора в процессе зарядки.

Смарт-функции и возможности зарядки

Гаджет оснащен портом USB-C, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 20 Вт и входную мощность 18 Вт. Также имеется функция беспроводной зарядки с максимальной мощностью 15 Вт, при этом для устройств iPhone данный показатель составляет 7,5 Вт.

Одной из самых передовых особенностей устройства является возможность подключения к специальному приложению Речарге Хуб. С его помощью пользователи могут в режиме реального времени отслеживать все важные рабочие параметры: остаток заряда аккумулятора, температуру, количество циклов заряда и разряда, мощность порта, напряжение и силу тока.