Момакс К.Пасс Кс: ультратонкий магнитный пауэрбанк для iPhone 18 Pro

·3·Технологии
Момакс К.Пасс Кс: ультратонкий магнитный пауэрбанк для iPhone 18 Pro

Компания Момакс, занимающая лидирующие позиции на рынке аксессуаров, представила новый магнитный портативный аккумулятор — К.Пасс Кс. Согласно данным иксбт.ком, этот гаджет полностью соответствует перспективным национальным стандартам Китая и заслуживает внимания благодаря своим уникальным техническим возможностям. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Новый внешний аккумулятор имеет емкость 5000 mAh и поступил в продажу по цене 298 юаней. Одной из ключевых дизайнерских особенностей устройства является его адаптация под специальный красный цвет будущего смартфона iPhone 18 Pro, что обеспечивает особую эстетическую гармонию для поклонников бренда.

Технические характеристики и компактный дизайн

Толщина устройства составляет всего 8,3 мм, а вес — около 125 г. Столь легкий и тонкий корпус делает его крайне удобным для повседневного использования, особенно при ношении вместе со смартфоном.

Для обеспечения надежной фиксации на смартфоне внутри корпуса установлены 18 мощных неодимовых магнитов Н52. Это предотвращает скольжение или отсоединение аккумулятора в процессе зарядки.

Смарт-функции и возможности зарядки

Гаджет оснащен портом USB-C, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 20 Вт и входную мощность 18 Вт. Также имеется функция беспроводной зарядки с максимальной мощностью 15 Вт, при этом для устройств iPhone данный показатель составляет 7,5 Вт.

Одной из самых передовых особенностей устройства является возможность подключения к специальному приложению Речарге Хуб. С его помощью пользователи могут в режиме реального времени отслеживать все важные рабочие параметры: остаток заряда аккумулятора, температуру, количество циклов заряда и разряда, мощность порта, напряжение и силу тока.

MomaxQ.Pass XPowerbankiPhone 18 ProТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Apple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone ДуоApple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone ДуоСегодня, 11:55Япония планирует построить завод микрочипов на Луне к 2040 годуЯпония планирует построить завод микрочипов на Луне к 2040 годуСегодня, 11:24Samsung использовала другого Tim Cook в новой рекламеSamsung использовала другого Tim Cook в новой рекламеСегодня, 05:51SpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейSpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейСегодня, 05:29ТрустПоинт заказала 40 спутников в качестве альтернативы ГПСТрустПоинт заказала 40 спутников в качестве альтернативы ГПССегодня, 04:24Утечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключиУтечка 6 ТБ данных из китайского ЛЛМ-роутера: обнаружены секретные ключиСегодня, 00:21
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8