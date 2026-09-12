Жозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и Мбаппе

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью решительно вступился за своих ведущих нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе после того, как они подверглись критике со стороны болельщиков на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано» специалист подчеркнул, что игроки выкладываются на поле по максимуму. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Королевский клуб в последнее время показывает нестабильные результаты. После поражения в чемпионате от «Реал Бетиса» последовала тяжелая победа над «Интером» в Лиге чемпионов. Однако даже этот успех вызвал недовольство у части трибун.

Согласно информации издания 20Минутос, во время игры некоторые сектора стадиона освистали Винисиуса и Мбаппе, выражая свое недовольство. Наставник команды на пятничной пресс-конференции спокойно отреагировал на реакцию фанатов, выразив полное доверие своим главным звездам атаки.

Почему болельщики бросают камни в дерево, на котором есть плоды?

Жозе Моуринью использовал традиционную португальскую пословицу, чтобы объяснить, почему фанаты нацелились на самых ярких игроков мадридского клуба. Он призвал болельщиков признать вклад обоих нападающих в интересы команды.

Моуринью отметил на пресс-конференции: «В Португалии есть поговорка: вы бросаете камни только в те деревья, на которых есть плоды. Вы не будете бросать камни в дерево, которое не дает урожая. Чего Вини добился здесь за последние годы, сколько Лиг чемпионов выиграл, сколько голов забил — он дерево, на котором много плодов. Люди бросают камни, потому что хотят плодов, они ждут от Винисиуса лучшей игры».

Самоотверженность Мбаппе в обороне

Также опытный тренер высоко оценил дисциплину в обороне, которую продемонстрировал французский нападающий Килиан Мбаппе в матче против «Интера». Он отметил, что в последние минуты игры, когда команда осталась в меньшинстве, футболист отдал все силы на поле.

«Я применю ту же поговорку, что использовал для Винисиуса, и к Килиану», — сказал тренер. «Есть вещи, которые я вижу и ценю. Я видел 90-ю минуту игры, последние две минуты, когда команда была в меньшинстве, и я видел, как Мбаппе играл на позиции левого защитника. Он подстраховал Марка Кукурелью, который уже не мог бежать».

Моуринью добавил, что, несмотря на физическую усталость, Мбаппе под руководством требовательного тренера до конца отрабатывал на левом фланге.