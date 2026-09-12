Киллиан Мбаппе отреагировал на мем «диктатор»

Звезда «Реал Мадрида» Киллиан Мбаппе впервые прокомментировал популярный интернет-мем, в котором его изображают в образе военного диктатора. Французский нападающий подчеркнул, что подобные шутки в сети свидетельствуют о нехватке исторического и политического сознания в обществе, и не скрыл своей обеспокоенности по этому поводу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Л'Экуипе, в последние месяцы в социальных сетях широко распространились любопытные и спорные изображения 27-летнего футболиста в полной военной форме. Эти мемы привлекли внимание футбольной общественности и вызвали широкие дискуссии. По мнению игрока, хотя такие изображения кажутся отчасти забавными, на самом деле они вызывают глубокую тревогу.

Происхождение этих мемов трактуется по-разному. Некоторые интернет-пользователи связывают это с тем, что в 2024 году футболист подал в суд из-за незаконного использования его имени в названии блюда в кебабной, другие объясняют это его влиянием в «ПСЖ» и статусом в «Реал Мадриде». Несмотря на это, Мбаппе считает подобные сравнения совершенно неуместными.

Критическое мнение футболиста

Киллиан Мбаппе особо отметил двойственность этой ситуации. По его словам, хотя некоторым это кажется просто шуткой, сравнение с личностями, которые в истории принесли страдания миллионам людей, вовсе не является смешным.

«Люди думают, что это безобидная шутка, но это показывает нехватку политического и человеческого сознания в обществе. Я никогда в своей жизни не совершал подобных ужасных поступков», — говорит нападающий в своем интервью.

Прозвище в команде и его происхождение

Также футболист затронул тему специального прозвища, которое ему дали в сборной Франции. Как выяснилось, его партнер по команде Усман Дембеле начал называть Киллиана «Мобуту» в честь бывшего президента Конго Мобуту Сесе Секо.

Для справки: Мобуту Сесе Секо правил этой страной в 1965–1997 годах, и его правление было наполнено крайне противоречивыми политическими событиями. Такое шутливое прозвище в сборной и мемы в социальных сетях продолжают удерживать звездного нападающего в центре общественного внимания.