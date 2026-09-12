Киллиан Мбаппе отреагировал на мем «диктатор»
Звезда «Реал Мадрида» Киллиан Мбаппе впервые прокомментировал популярный интернет-мем, в котором его изображают в образе военного диктатора. Французский нападающий подчеркнул, что подобные шутки в сети свидетельствуют о нехватке исторического и политического сознания в обществе, и не скрыл своей обеспокоенности по этому поводу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Как сообщает издание Л'Экуипе, в последние месяцы в социальных сетях широко распространились любопытные и спорные изображения 27-летнего футболиста в полной военной форме. Эти мемы привлекли внимание футбольной общественности и вызвали широкие дискуссии. По мнению игрока, хотя такие изображения кажутся отчасти забавными, на самом деле они вызывают глубокую тревогу.
Происхождение этих мемов трактуется по-разному. Некоторые интернет-пользователи связывают это с тем, что в 2024 году футболист подал в суд из-за незаконного использования его имени в названии блюда в кебабной, другие объясняют это его влиянием в «ПСЖ» и статусом в «Реал Мадриде». Несмотря на это, Мбаппе считает подобные сравнения совершенно неуместными.
Критическое мнение футболистаКиллиан Мбаппе особо отметил двойственность этой ситуации. По его словам, хотя некоторым это кажется просто шуткой, сравнение с личностями, которые в истории принесли страдания миллионам людей, вовсе не является смешным.
«Люди думают, что это безобидная шутка, но это показывает нехватку политического и человеческого сознания в обществе. Я никогда в своей жизни не совершал подобных ужасных поступков», — говорит нападающий в своем интервью.
Прозвище в команде и его происхождениеТакже футболист затронул тему специального прозвища, которое ему дали в сборной Франции. Как выяснилось, его партнер по команде Усман Дембеле начал называть Киллиана «Мобуту» в честь бывшего президента Конго Мобуту Сесе Секо.
Для справки: Мобуту Сесе Секо правил этой страной в 1965–1997 годах, и его правление было наполнено крайне противоречивыми политическими событиями. Такое шутливое прозвище в сборной и мемы в социальных сетях продолжают удерживать звездного нападающего в центре общественного внимания.
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