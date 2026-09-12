Киллиан Мбаппе отреагировал на мем «диктатор»

·57·Спорт
Киллиан Мбаппе отреагировал на мем «диктатор»

Звезда «Реал Мадрида» Киллиан Мбаппе впервые прокомментировал популярный интернет-мем, в котором его изображают в образе военного диктатора. Французский нападающий подчеркнул, что подобные шутки в сети свидетельствуют о нехватке исторического и политического сознания в обществе, и не скрыл своей обеспокоенности по этому поводу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Л'Экуипе, в последние месяцы в социальных сетях широко распространились любопытные и спорные изображения 27-летнего футболиста в полной военной форме. Эти мемы привлекли внимание футбольной общественности и вызвали широкие дискуссии. По мнению игрока, хотя такие изображения кажутся отчасти забавными, на самом деле они вызывают глубокую тревогу.

Происхождение этих мемов трактуется по-разному. Некоторые интернет-пользователи связывают это с тем, что в 2024 году футболист подал в суд из-за незаконного использования его имени в названии блюда в кебабной, другие объясняют это его влиянием в «ПСЖ» и статусом в «Реал Мадриде». Несмотря на это, Мбаппе считает подобные сравнения совершенно неуместными.

Критическое мнение футболиста

Киллиан Мбаппе особо отметил двойственность этой ситуации. По его словам, хотя некоторым это кажется просто шуткой, сравнение с личностями, которые в истории принесли страдания миллионам людей, вовсе не является смешным.

«Люди думают, что это безобидная шутка, но это показывает нехватку политического и человеческого сознания в обществе. Я никогда в своей жизни не совершал подобных ужасных поступков», — говорит нападающий в своем интервью.

Прозвище в команде и его происхождение

Также футболист затронул тему специального прозвища, которое ему дали в сборной Франции. Как выяснилось, его партнер по команде Усман Дембеле начал называть Киллиана «Мобуту» в честь бывшего президента Конго Мобуту Сесе Секо.

Для справки: Мобуту Сесе Секо правил этой страной в 1965–1997 годах, и его правление было наполнено крайне противоречивыми политическими событиями. Такое шутливое прозвище в сборной и мемы в социальных сетях продолжают удерживать звездного нападающего в центре общественного внимания.

Киллиан МбаппеРеал МадридФутболИнтернет-мемыL'Equipe
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и МбаппеЖозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и МбаппеСегодня, 12:15Франко Мастантуоно побил рекорд Лионелья МессиФранко Мастантуоно побил рекорд Лионелья МессиСегодня, 11:51Хаби Алонсо поставил Жоау Педру в один ряд с Эрлингом ХоландомХаби Алонсо поставил Жоау Педру в один ряд с Эрлингом ХоландомСегодня, 10:52Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?Сегодня, 06:46«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»«Больше никакого молчания!»: «Барселона» объявила свой выбор на «Золотой мяч»Сегодня, 06:36«Они покорили Азию!»: Синдаров и Абдусатторов оформили исторический дубль в континентальном рейтинге«Они покорили Азию!»: Синдаров и Абдусатторов оформили исторический дубль в континентальном рейтингеСегодня, 06:30
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду