Гимн узбекскому гончарному искусству на базаре БРИКС в Дели

В Национальном музее ремесел (National Crafts Museum) в столице Индии, городе Нью-Дели, в рамках саммита БРИКС начала свою работу международная выставка «BRICS Bazaar: Crafting Cultures, Connecting People». Наблюдая за павильонами в составе группы журналистов, освещающих мероприятие, мы внезапно ощутили знакомое и родное дыхание, почувствовав безграничную радость и гордость.

На символической многоязычной вывеске у главного входа на выставку среди других языков мира крупными буквами на нашем родном языке написано «Xush kelibsiz!» («Добро пожаловать!»), что демонстрирует международным гостям, что узбекская культура является неотъемлемой частью этой крупной платформы.

Узбекский шелк и Кокандская школа гончарного искусства, сияющие в центре Дели

Среди разнообразных национальных тканей, развешанных по всей территории выставки, узбекский хан-атлас и яркие полотна адраса с надписью «Uzbekistan» привлекают внимание любого гостя.

В ряду основных павильонов установлен отдельный национальный стенд, организованный от имени нашей страны:

Известный мастер-ремесленник по традиционному гончарному делу (Traditional Pottery) Акбар Турсуналиев (Кокандская школа керамики);

Искусный специалист в области станковой живописи и декоративно-прикладного искусства (Easel Painting) Улугбек Шарабаев.

Представленные на нашем национальном стенде ляганы, чайники, пиалы, фруктовницы и кувшины с уникальными узорами, характерные для Кокандской школы гончарного искусства, демонстрируют вершину мастерства. Особый интерес у иностранных туристов и дипломатов вызывают символические ляганы, на которых золотыми и национальными красками выгравирована надпись «BRICS INDIA 2026 / UZBEKISTAN KOKAND».

Теплая встреча в далеком Дели и подарок редакции

Встретить за тысячи километров от родины наших соотечественников, наших мастеров, которые на высоком уровне представляют наше национальное искусство на мировой арене, доставило особое удовольствие. В ходе теплой и искренней беседы мастера отметили, что индийцы и представители иностранных делегаций очень высоко оценивают тонкие аспекты узбекских узоров и секреты гончарного мастерства.

В завершение встречи мастер Кокандской школы гончарного искусства Акбар-ака Турсуналиев подарил редакции нашего сайта Zamin.uz на память уникальный кувшин ручной работы, украшенный древними ислимийскими узорами желтого, зеленого и бирюзового цветов на черном фоне.

Этот небольшой подарок стал для нас не просто красивым гончарным изделием, а ярким символом узбекского национального наследия и единства в дни саммита БРИКС в Дели.

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