68-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено

На горе Марун-Пик в штате Колорадо в результате смертельных травм скончался 68-летний альпинист Джек «Эндрю» Скиппер. Друзья и бывшие одноклассники вспомнили покойного как «замечательного человека с большим сердцем».

Скиппер, проживавший в Санта-Фе, штат Теннесси, 24 августа в одиночку отправился в Скалистые горы и должен был вернуться в Нашвилл 2 сентября. Однако из-за того, что он не вернулся в назначенное время и от него несколько дней не было вестей, начались поисковые работы.

2 сентября в офис шерифа округа Питкин поступило сообщение о пропавшем альпинисте. Информация, найденная в его арендованном автомобиле, показала, что Скиппер планировал восхождение на горы Марун-Пик и Норт-Марун-Пик в районе Марун-Беллс.

На следующий день организации Мунтаин Рескуе Аспен и КареФлигхт оф те Рокиес начали поиски с воздуха. Вскоре его тело было обнаружено в крутом кулуаре под названием Й Кулоир в юго-восточной части Марун-Пика.

Выяснилось, что Скиппер находился далеко от основного маршрута восхождения горы, в технически сложной и нестабильной зоне, на высоте примерно 13 200 футов. Из-за высокого риска обвала камней в районе нахождения тела эвакуировать его сразу не представилось возможным.

Лесная служба США временно закрыла гору Марун-Пик и организовала сложную спасательную операцию. Операция началась после полуночи 8 сентября.

С рассветом вертолет Флигхт фор Лифе доставил трех альпинистов-спасателей Мунтаин Рескуе Аспен на хребет в южной части горы. Они поднимались примерно час, достигли точки на 1000 футов выше тела Скиппера, а затем с помощью веревки спустились вниз по Й Кулоир.

Вертолета с длинным тросом, необходимого для спасательных работ, в штате Колорадо не оказалось. В связи с этим авиационный отдел Департамента общественной безопасности Юты направил специальный самолет из Солт-Лейк-Сити.

Тело Скиппера было извлечено с горного склона и доставлено на территорию ранчо Т Лазй 7 Ранч, где его ожидали представители офиса коронера округа Питкин. Операция завершилась примерно в 9:45.

Коронер подтвердил, что Скиппер получил травмы в результате многочисленных сильных ударов, и охарактеризовал его смерть как несчастный случай. Семья была оповещена, их проинформировали о ходе спасательных работ и расследования.

Друзья тепло вспомнили ушедшего

Скиппер окончил школу Хикссон Хигх Шул в 1976 году. Один из его бывших одноклассников рассказал, что они с нетерпением ждали встречи с ним через несколько недель.

«Он занимался тем, что любил. Эндрю был очень добрым и общительным человеком. Мои молитвы с его семьей», — сказал он.

Другой знакомый, выросший с ним по соседству, назвал Скиппера «замечательным человеком с большим сердцем» и выразил соболезнования его семье.

Возле Аспена погиб еще один альпинист

Скиппер стал одним из двух альпинистов, погибших в результате разных инцидентов близ Аспена за несколько дней.

37-летний Эндрю Тайлер Сайкс скончался 6 сентября в результате падения на северном склоне горы Касл-Пик. Спасатели прибыли к нему около 16:00, но он был признан мертвым на месте происшествия.

Коронер сообщил, что Сайкс также получил травмы в результате многочисленных сильных ударов, и зарегистрировал его смерть как несчастный случай. Его тело было спущено с горы в тот же день.

Офис коронера округа Питкин выразил благодарность организациям Мунтаин Рескуе Аспен, КареФлигхт оф те Рокиес, Флигхт фор Лифе, а также авиационному отделу Департамента общественной безопасности Юты за участие в спасательных работах.

После извлечения тела Скиппера спасатели порекомендовали альпинистам серьезно относиться к мерам предосторожности. Они подчеркнули, что перед отправлением в горы необходимо оставлять надежному человеку маршрут, время возвращения и планы на случай чрезвычайных ситуаций, а в районах, где не работает мобильная связь, использовать двухсторонние спутниковые коммуникационные устройства.