68-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено

·11·Мир
68-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено

На горе Марун-Пик в штате Колорадо в результате смертельных травм скончался 68-летний альпинист Джек «Эндрю» Скиппер. Друзья и бывшие одноклассники вспомнили покойного как «замечательного человека с большим сердцем».

Скиппер, проживавший в Санта-Фе, штат Теннесси, 24 августа в одиночку отправился в Скалистые горы и должен был вернуться в Нашвилл 2 сентября. Однако из-за того, что он не вернулся в назначенное время и от него несколько дней не было вестей, начались поисковые работы.

2 сентября в офис шерифа округа Питкин поступило сообщение о пропавшем альпинисте. Информация, найденная в его арендованном автомобиле, показала, что Скиппер планировал восхождение на горы Марун-Пик и Норт-Марун-Пик в районе Марун-Беллс.

На следующий день организации Мунтаин Рескуе Аспен и КареФлигхт оф те Рокиес начали поиски с воздуха. Вскоре его тело было обнаружено в крутом кулуаре под названием Й Кулоир в юго-восточной части Марун-Пика.

Выяснилось, что Скиппер находился далеко от основного маршрута восхождения горы, в технически сложной и нестабильной зоне, на высоте примерно 13 200 футов. Из-за высокого риска обвала камней в районе нахождения тела эвакуировать его сразу не представилось возможным.

Лесная служба США временно закрыла гору Марун-Пик и организовала сложную спасательную операцию. Операция началась после полуночи 8 сентября.

С рассветом вертолет Флигхт фор Лифе доставил трех альпинистов-спасателей Мунтаин Рескуе Аспен на хребет в южной части горы. Они поднимались примерно час, достигли точки на 1000 футов выше тела Скиппера, а затем с помощью веревки спустились вниз по Й Кулоир.

Вертолета с длинным тросом, необходимого для спасательных работ, в штате Колорадо не оказалось. В связи с этим авиационный отдел Департамента общественной безопасности Юты направил специальный самолет из Солт-Лейк-Сити.

Тело Скиппера было извлечено с горного склона и доставлено на территорию ранчо Т Лазй 7 Ранч, где его ожидали представители офиса коронера округа Питкин. Операция завершилась примерно в 9:45.

Quyosh chiqayotgan paytda oltin rangga bo'yalgan Maroon Bells cho'qqilari.

Коронер подтвердил, что Скиппер получил травмы в результате многочисленных сильных ударов, и охарактеризовал его смерть как несчастный случай. Семья была оповещена, их проинформировали о ходе спасательных работ и расследования.

Друзья тепло вспомнили ушедшего

Скиппер окончил школу Хикссон Хигх Шул в 1976 году. Один из его бывших одноклассников рассказал, что они с нетерпением ждали встречи с ним через несколько недель.

«Он занимался тем, что любил. Эндрю был очень добрым и общительным человеком. Мои молитвы с его семьей», — сказал он.

Другой знакомый, выросший с ним по соседству, назвал Скиппера «замечательным человеком с большим сердцем» и выразил соболезнования его семье.

Возле Аспена погиб еще один альпинист

Скиппер стал одним из двух альпинистов, погибших в результате разных инцидентов близ Аспена за несколько дней.

37-летний Эндрю Тайлер Сайкс скончался 6 сентября в результате падения на северном склоне горы Касл-Пик. Спасатели прибыли к нему около 16:00, но он был признан мертвым на месте происшествия.

Коронер сообщил, что Сайкс также получил травмы в результате многочисленных сильных ударов, и зарегистрировал его смерть как несчастный случай. Его тело было спущено с горы в тот же день.

Офис коронера округа Питкин выразил благодарность организациям Мунтаин Рескуе Аспен, КареФлигхт оф те Рокиес, Флигхт фор Лифе, а также авиационному отделу Департамента общественной безопасности Юты за участие в спасательных работах.

После извлечения тела Скиппера спасатели порекомендовали альпинистам серьезно относиться к мерам предосторожности. Они подчеркнули, что перед отправлением в горы необходимо оставлять надежному человеку маршрут, время возвращения и планы на случай чрезвычайных ситуаций, а в районах, где не работает мобильная связь, использовать двухсторонние спутниковые коммуникационные устройства.

Жек Эндрю СкипперМарун-ПикМонтейн Рескей АпсэнКерФлайт оф зе Роккис
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыЛжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыСегодня, 12:00Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухиУченым удалось дистанционно управлять мозгом мухиСегодня, 11:43«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникам«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникамСегодня, 10:14«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?Сегодня, 09:30Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Сегодня, 08:30Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Сегодня, 07:01
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами