Хаби Алонсо поставил Жоао Педро в один ряд с Эрлингом Холандом

·1·Спорт
Хаби Алонсо поставил Жоао Педро в один ряд с Эрлингом Холандом

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что нападающий Жоао Педро стоит в одном ряду с самыми яркими звездами Английской Премьер-лиги, включая Эрлинга Холанда. По мнению специалиста, бразильский футболист не только входит в число сильнейших форвардов страны, но и благодаря своей универсальной игре заслуживает сравнения с легендарным Каримом Бензема. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Жоао Педро провел начало сезона на очень высоком уровне, став ключевой фигурой в первых успехах своей команды. Уже в своих первых трех матчах он записал на свой счет 2 гола и столько же результативных передач. Такие уверенные действия закрыли некоторые пробелы игрока прошлых сезонов и принесли ему статус лидера в команде.

Лучший игрок августа и долгосрочные планы

Благодаря великолепным результатам Жоао Педро был признан лучшим футболистом августа. Примечательно, что в борьбе за эту награду он сумел опередить таких сильных конкурентов, как его одноклубник Коул Палмер. Это признание демонстрирует не только текущую форму игрока, но и его важную роль в проекте клуба.

Руководство клуба и тренерский штаб на деле доказали свое доверие к футболисту. Жоао Педро недавно подписал с «Челси» долгосрочный контракт, рассчитанный до 2034 года. Тактическая система Хаби Алонсо, требующая высокой мобильности и принятия решений на высшем уровне, идеально подходит под физические данные и технику бразильского нападающего.

Сравнения с Эрлингом Холандом и Каримом Бензема

На пресс-конференции Хаби Алонсо спросили, может ли Жоао Педро действительно стоять на одном уровне с Эрлингом Холандом, который в прошлом сезоне забил 27 голов и завоевал «Золотую бутсу». Тренер без колебаний ответил утвердительно. По его словам, если перечислять сильнейших нападающих Премьер-лиги, то и Жоао Педро, и Эрлинг Холанд обязательно окажутся в этом списке.

В то же время Хаби Алонсо подчеркнул, что в отличие от Эрлинга Холанда, Жоао Педро демонстрирует более разноплановую игру. Тренер сравнил его со своим бывшим одноклубником и обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема. Поскольку бразильский футболист на протяжении карьеры действовал в полузащите, под десятым номером и на фланге, для современных защитников опекать его становится крайне сложной задачей.

«Во многом он напоминает мне Бензема, потому что он одинаково полезен как внутри штрафной площади, так и за ее пределами, умеет смещаться на левый фланг и хорошо играет головой», — сказал наставник «Челси». Специалист добавил, что футболист еще молод и имеет резервы для развития, признав, что его общий потенциал очень высок.

Хаби АлонсоЖоао ПедроЭрлинг ХоландКарим БенземаЧелси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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