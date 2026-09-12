Apple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone Дуо

·39·Технологии
Apple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone Дуо

Старший вице-президент по маркетингу Apple Грег Джосвиак высказался о конфиденциальности и утечках данных вокруг проекта первого складного смартфона — iPhone Дуо. Согласно данным Иксбт.ком, руководство компании признало, что сожалеет об утечке некоторой информации, однако подчеркнуло, что конкуренты не смогли полностью скопировать ключевые технологии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам Грега Джосвиака, утечки в интернете позволили конкурентам заранее понять, что Apple работает над устройствами со складным экраном. В частности, отмечается, что размер экрана с соотношением сторон 1:1,4 не удалось сохранить в тайне, после чего через цепочки поставок произошли различные «случайности».

Технологическое превосходство и секретные разработки

Хотя информация о соотношении сторон экрана была раскрыта заранее, инженерам Apple удалось сохранить самый важный секрет — складной дисплей с нанотекстурой. Как пояснили в компании, внешний вид складных экранов легко скопировать, но специальная технология нанотекстуры решает проблемы, связанные со складками.

Это решение направлено на устранение неприятных тактильных ощущений и является результатом многолетних научно-исследовательских работ. Именно этот аспект резко отличает модель iPhone Дуо от других складных телефонов на рынке, и конкуренты не смогли полностью повторить данную технологию.

Меры безопасности и конкурентная среда

В будущем, чтобы предотвратить утечку информации, Apple использовала для этого проекта специальное внутреннее кодовое имя, которое никак не было связано с оригинальным продуктом. Несмотря на это, частичная утечка данных лишь усилила конкуренцию и интерес на рынке.

Напомним, что после презентации iPhone Дуо внимание привлекла не только конструкция устройства, но и анимация открытия в его программном обеспечении. Один из пользователей Reddit даже попытался разработать специальное приложение для Galaxy Z Фолд8, чтобы внедрить похожую анимацию складывания. В свою очередь, Samsung также дала свои комментарии после презентации Apple, что вызвало оживленные дискуссии в технологическом мире.

AppleiPhone DuoТехнологииСмартфоныГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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