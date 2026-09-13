Стала известна цена iPhone 18: новые модели Pro станут еще дороже!

Ожидается, что новые модели Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступят в продажу по более высокой цене, чем предыдущие. Самое интересное, что компания теперь будет предлагать обе модели с объемом памяти от 256 ГБ.

Какими будут цены?

Согласно данным, стартовая цена iPhone 18 Pro составит 1 199 долларов, а модели Pro Max — 1 299 долларов. Эти цены могут не только подогреть интерес поклонников Apple к новым моделям, но и усилить споры о стоимости устройств.

Сообщается, что предварительные заказы на новые смартфоны начнутся до 12 сентября. Официальные продажи устройств стартуют 18 сентября.

Таким образом, тем, кто хочет заполучить новый iPhone одним из первых, придется ждать сентября.

Новое поколение моделей Pro традиционно займет место среди самых передовых смартфонов Apple. Однако на этот раз один из важнейших вопросов для покупателей заключается в том, насколько оправдан рост цен новыми возможностями.