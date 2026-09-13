Выращенная 12-летним мальчиком тыква весит 817 килограммов — рекордный урожай поразил всех!

·50·Мир
Выращенная 12-летним мальчиком тыква весит 817 килограммов — рекордный урожай поразил всех!

В России огромная тыква, выращенная 12-летним Еремием, привлекла всеобщее внимание своими необычными размерами. Измеренная 10 сентября на фестивале «Битва гигантов» в Москве тыква весила ровно 817 килограммов.

Еремий занимается выращиванием тыкв уже четыре года. Его первые урожаи весили около 37, 40 и 50 килограммов. А в прошлом году ему удалось вырастить тыкву весом 93 килограмма.

Нынешний же результат оказался в несколько раз больше предыдущих урожаев.

817 kg vaznli ulkan qovoq va uning yonidagi ma'lumot taxtasi.

Тыква 12-летнего садовода весом 817 килограммов была признана самым крупным овощем на фестивале. Еремий добился выращивания столь гигантской тыквы не сразу. До этого он пытался сделать это в течение двух лет, но терпел неудачу.

А нынешний урожай везли из Иркутска в Москву почти 9 дней. В нынешнем мероприятии принимают участие садоводы из 75 регионов и более 200 городов России. Всего на выставке демонстрируется более 200 видов овощей.

ЕремийБитва гигантовМоскваИркутск
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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