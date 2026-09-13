Ожидается, что вес iPhone 18 Pro Max достигнет почти 250 граммов

Похоже, компания Apple отходит от стратегии стремления к легкости в своих будущих флагманских смартфонах. По сообщению иксбт.ком, известный инсайдер Ice Universe заявил, что модель iPhone 18 Pro Max следующего поколения будет значительно тяжелее своих предшественников, что вызывает большой интерес у пользователей и на рынке технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно новой информации, iPhone 18 Pro будет весить 211 граммов. Для сравнения, вес текущего устройства iPhone 17 Pro составляет 206 граммов. Если обратить внимание на динамику последних лет, то при переходе с iPhone 15 Pro на 16 Pro масса увеличилась на 12 граммов, а при переходе с 16 Pro на 17 Pro — еще на 7 граммов.

Таким образом, разница между iPhone 17 Pro и будущими моделями 18 Pro составит всего 5 граммов, что в процессе повседневного использования ожидается почти незаметным. Однако в версии Pro Max, являющейся самым крупным представителем линейки, изменение веса принимает гораздо более серьезный оборот.

Почему iPhone 18 Pro Max становится тяжелее

На примере модели iPhone 18 Pro Max ожидается, что показатель веса резко подскочит с 233 граммов (iPhone 17 Pro Max) до 249 граммов. Этот показатель означает резкий рост сразу на 16 граммов и считается самым заметным утяжелением между последними поколениями.

Напомним, что iPhone 16 Pro Max был на 6 граммов тяжелее своего предшественника 15 Pro Max, а 17 Pro Max — еще на 6 граммов. Несмотря на то, что размеры нового iPhone 18 Pro Max практически не изменятся, его масса превысит даже показатель iPhone 14 Pro Max, который весил 240 граммов.

Также в этих утечках упоминается новое загадочное устройство iPhone Дуо, вес которого, как утверждается, составит 254 грамма. В результате, несмотря на тонкость корпуса, это устройство станет самым тяжелым среди трех представленных моделей.

Основные причины увеличения веса

По мнению экспертов, утяжеление смартфонов iPhone восемнадцатого поколения напрямую связано с несколькими важными техническими обновлениями. В частности, инженеры планируют установить в устройства увеличенный аккумулятор и испарительную камеру для обеспечения более эффективного охлаждения.

Кроме того, одной из основных причин называется совершенно новый модуль камеры с технологией переменной диафрагмы. Хотя добавление этих передовых технологий и компонентов значительно расширяет возможности смартфона, это не может не повлиять на его общую массу.