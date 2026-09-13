Мать вошла в огонь, чтобы спасти свою 6-летнюю дочь

·41·Мир
Мать вошла в огонь, чтобы спасти свою 6-летнюю дочь

В районе Дамал турецкой провинции Ардахан в хозяйственной постройке вспыхнул пожар, в результате которого внутри здания осталась 6-летняя девочка Т. Эренсайын. 40-летняя Озгюль Кая Эренсайын без колебаний бросилась в пламя, чтобы спасти дочь. Об этом сообщает Хабер7.

Как выяснилось, пожар начался после растопки печи в постройке на пастбище Агьяр в селе Бурмадере. Когда женщина на некоторое время вышла наружу, она заметила идущий изнутри дым. Осознав, что ее дочь все еще находится внутри, она вошла в горящее здание, чтобы спасти ее.

Матери удалось вытащить девочку наружу. Однако во время спасения она получила ожоги второй степени лица и рук. У 6-летней девочки также обгорели лицо и руки.

Мать и дочь были доставлены в Центр лечения ожогов городской больницы Эрзурума и госпитализированы. По последним данным, их состояние хорошее.

Yuzi va qo‘llari bint bilan o‘ralgan bemor kasalxona karavotida yotibdi.
Ардахансело БурмадереТ. Эренсайынбольница Эрзурума
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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