«Ввод войск в Украину означает войну с Россией»: Путин сделал резкое предупреждение Западу

·65·Мир
«Ввод войск в Украину означает войну с Россией»: Путин сделал резкое предупреждение Западу

Военно-политический конфликт в Восточной Европе приближается к своей самой опасной и критической точке. Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели выступил с беспрецедентно резким заявлением в адрес европейских государств. Глава Кремля открыто дал понять, что если европейские страны введут свои войска на территорию Украины, этот шаг будет напрямую расценен как «официальная война с Россией». Данная жесткая реакция прозвучала в ответ на резонансный план президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в рамках послевоенных гарантий безопасности 26 государств поддержали отправку миротворческих сил в Украину.

На фоне политических угроз напряженность на поле боя также достигла пика: в Киеве реактивные дроны атаковали автозаправочные станции, Зеленский сообщил о нанесении около 500 ударов беспилотниками за сутки, а Украина в качестве ответного удара атаковала нефтяные объекты Махачкалы на Каспии. Итак, грозит ли это предупреждение Путина глобальным столкновением между Западом и Россией, что разрушают беспилотные бои в тылу и почему на языке Кремля это называется не «красной линией», а окончательным решением?

«Это значит война с Россией»: жесткая позиция Путина и Пескова

На полях саммита БРИКС в Нью-Дели Путин и представители Кремля предупредили Запад о тяжелых последствиях:

  • Прямое возражение от Путина: «Сейчас, по их словам, ломают голову над тем, как перебросить войска в Украину. Это означает войну с Россией», — твердо подчеркнул российский президент в интервью агентству ТАСС;

  • План Макрона из 26 государств: На прошлой неделе французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что со дня окончания конфликта в рамках гарантий безопасности 26 стран возьмут на себя обязательство направить свои войска в Украину;

  • «Это не красная линия, а четкая позиция»: Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос — не просто символическая «красная линия», а твердая позиция России, донесенная до мира, и в первую очередь до европейцев, в максимально четкой и понятной форме.

500 дронов за сутки: взрывы в Киеве и удары по промпредприятиям

В рамках военных действий украинские города подвергаются непрекращающимся воздушным атакам:

  • Заявление Зеленского в соцсети Кс: Президент Украины объявил, что в течение субботы по всей стране было нанесено около 500 ударов беспилотниками;

  • Удары по иностранным компаниям: В результате атак пострадали сталелитейный завод, принадлежащий индийской компании, американское предприятие по производству подсолнечного масла, а также польский завод по выпуску сантехники;

  • Разрушительные взрывы в Киеве: В пятницу дроны с реактивными двигателями уничтожили несколько автозаправочных станций в Киеве — в результате 2 человека погибли, 12 граждан получили тяжелые ранения;

  • Продовольственная и логистическая инфраструктура: Удары выводят из строя продовольственные склады, фармацевтические заводы, стоянки грузовиков, торговые центры и энергетические системы.

«Жизнь похожа на американские горки»: удар по нефтяным объектам на Каспии

Данный этап войны превращается для обеих сторон в серьезное и сложное инфраструктурное противостояние:

  • Переживания мирного населения: Анастасия Демченко, работающая недалеко от места взрыва в Киеве, рассказала изданию Те Гуардиан: «Это, пожалуй, самый сложный период войны, потому что жизнь похожа на американские горки. Создается впечатление, что жизнь находится на грани», — описала она психологическую нагрузку;

  • Давление на энергетику: Российская сторона усилила массированные атаки с целью полностью парализовать энергетическую систему Украины;

  • Удар по нефтяным объектам в Махачкале: Вооруженные Силы Украины не остались в долгу и нанесли точечные удары беспилотниками по стратегическим нефтяным сооружениям в крупном российском портовом городе Махачкала на Каспийском море.

Планы европейских лидеров по вводу военных сил и заявление российского лидера о том, что это равносильно прямой открытой войне, как никогда прежде усиливают риск выхода конфликта на международный уровень.

Как вы думаете, откажутся ли европейские страны от плана отправки миротворческих войск в Украину после этого открытого военного предупреждения Владимира Путина, или инициатива Эммануэля Макрона будет реализована? Как столь беспощадные удары по нефтяным и энергетическим объектам между Украиной и Россией повлияют на исход противостояния? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим крайне тревожным анализом глобальной безопасности со всеми любителями аналитики и близкими!

Владимир ПутинЭммануэль МакронСаммит БРИКСНефтяные объекты Махачкалы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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