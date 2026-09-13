HP представила большой и доступный ноутбук ОмниБук 3 17

·6·Технологии
HP представила большой и доступный ноутбук ОмниБук 3 17

Американская компания HP выпустила новый большой и доступный ОмниБук 3 17 ноутбук, оснащенный широким экраном и современным процессором Intel. По данным иксбт.ком, стартовая цена устройства начинается от 1000 долларов, что позволяет приобрести одно из самых больших устройств в своем сегменте по выгодной цене. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Дисплей и технические возможности

Главная особенность ноутбука, как следует из названия, заключается в наличии большого 17-дюймового дисплея. Однако для снижения стоимости в базовой версии используется недорогая ТН-панель с разрешением 1600 кс 900 пикселей. Тем не менее, у покупателей есть возможность выбрать более дорогие модификации, в которых установлены качественные ИПС-матрицы с разрешением Фулл ХД.

Аппаратная часть устройства соответствует современным требованиям. Как сообщает иксбт.ком, в качестве «сердца» ноутбука выбраны процессоры Intel серии Вилдкат Лаке, а именно Коре Сериес 3. Ожидается, что эти чипы обеспечат пользователям высокую производительность наряду с хорошим уровнем автономности.

Аккумулятор и типы памяти

В плане емкости аккумулятора также есть различия в зависимости от модификации. В частности, младшие версии устройства оснащены батареей емкостью 41 Вт/ч. Если пользователю требуется более длительное время работы, придется доплатить за версию с более емким аккумулятором на 68 Вт/ч.

Что касается памяти, базовая и самая доступная версия оснащена 8 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти (SSD). Это составляет достаточную начальную базу для повседневных задач, учебы и офисной работы.

Средства связи и дизайн

Поддержка современных технологий беспроводной сети — одно из важных преимуществ нового ноутбука. Покупатели смогут воспользоваться возможностями стандартов последнего поколения Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, что значительно повышает скорость и стабильность передачи данных.

Порты, необходимые для работы с периферийными устройствами, расположены непосредственно на корпусе. Включая:

  • Два порта УСБ-А
  • Два порта USB-C
  • Разъем HDMI
Несмотря на все указанные технические характеристики и большой размер экрана, общий вес данного ноутбука составляет 2 кг. Это делает его относительно удобным для переноски при необходимости, учитывая его габариты.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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