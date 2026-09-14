Умные часы Honor Watch 6 Pro определяют остановку сердца

·4·Технологии
Умные часы Honor Watch 6 Pro определяют остановку сердца

Компания Honor готовится к презентации своих новых флагманских умных часов — Honor Watch 6 Pro. Согласно данным иксбт.ком, мероприятие, запланированное на 28 сентября текущего года, обещает стать важным событием на рынке носимых гаджетов, так как новое устройство предложит принципиально новые возможности для мониторинга здоровья человека. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из главных и примечательных особенностей новых часов Honor Watch 6 Pro является система обнаружения признаков остановки сердца. Эта функция способна своевременно распознать опасное состояние и автоматически отправить экстренные СОС-сигналы. Это, в свою очередь, имеет решающее значение для спасения жизни в экстренных ситуациях.

Передовые технологии мониторинга здоровья

Производитель отмечает, что данная функция впервые в истории бренда Honor внедряется в устройства этой серии. Тем не менее, компания пока не раскрыла подробную информацию о принципе работы системы, прохождении ею медицинской сертификации и географии продаж в различных странах.

Также гаджет будет оснащен системой неинвазивного мониторинга артериального давления второго поколения. Для этого используется специальная технология Смарт Эе Сенсинг Сйстем. Honor обещает пользователям сделать процесс контроля артериального давления еще более удобным и практически непрерывным.

Возможности экрана и дополнительные функции

Внешний вид и визуальные возможности устройства также не остались без внимания. Honor Watch 6 Pro оснащены дисплеем Труе Колор OLED, пиковая яркость которого достигает 5500 нит. Это позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Покупателям будут предложены несколько типов корпуса, включая керамический и стальной дизайны, а также различные цветовые варианты.

Кроме того, часы получат функцию под названием КГМ Блуд Сугар Контрол Ассистант. Это помощник, помогающий контролировать уровень глюкозы в связке с системами непрерывного мониторинга сахара в крови. Однако, согласно имеющейся информации, часы не обладают функцией самостоятельного неинвазивного измерения сахара в крови, поэтому их не следует воспринимать как встроенный глюкометр.

Все технические характеристики и возможности часов Honor Watch 6 Pro будут полностью раскрыты на презентации 28 сентября. Но уже сейчас ясно, что эти умные часы позволяют практически полноценно контролировать жизненно важные показатели с помощью неинвазивных методов.

HonorСмарт-часыТехнологииГаджетыЗдоровье
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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