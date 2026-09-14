Секрет долголетия 100-летней женщины — ежедневный хот-дог и диетическая кола?

·36·Мир
Секрет долголетия 100-летней женщины — ежедневный хот-дог и диетическая кола?

100-летняя Фрида из Южной Калифорнии стала настоящей звездой социальных сетей благодаря своей необычной привычке во время ужина. Каждый вечер она ест одно и то же блюдо — хот-дог с горчицей и нарезанным луком, запивая его диетической колой. Об этом сообщает УНИАН.

Ее дочь Квин также заботится о маме и опубликовала видео по случаю ее 100-летнего юбилея. Ролик быстро набрал миллионы просмотров, а пользователи соцсетей очень полюбили жизнерадостную женщину.

Фрида так сильно любит свой любимый ужин, что даже сочинила о нем собственную песню.

«Я на седьмом небе от счастья, потому что у меня есть хот-дог и диетическая кола. Что может быть лучше хот-дога и диетической колы? Я на седьмом небе каждый день своей жизни», — поет 100-летняя женщина на видео.

Кадры, на которых Фрида стоит с хот-догом и банкой газированного напитка в руках, а затем исполняет веселую песню о своем ужине, покорили пользователей соцсетей. Некоторые пользователи даже в шутку предположили, что именно эта еда является ее личным «источником молодости».

Ее дочь говорит, что совместные с мамой видеоролики, которые расходятся по соцсетям, стали для них особым способом проводить время вместе.

«Я хочу сказать, что это был самый мощный опыт для нас в плане сближения друг с другом. Мы очень любим друг друга», — говорит Квин.

Семья делится и другими моментами из жизни Фриды: среди них статьи из старых газет, семейные документы и видеоролики с ее любимыми блюдами.

В одном из роликов женщина шутливо заявила с коробкой диетической колы в руках, что планирует пить ее «пока не лопнет».

В комментариях пользователи поддержали Фриду и высоко оценили ее отношение к жизни. Люди назвали ее удивительным человеком, восхищаясь ее способностью радоваться простым вещам. А некоторые в шутку написали, что теперь и сами хотят повторить ее ежедневную привычку.

Когда у Фриды спросили о главном секрете долголетия и совете для тех, кто хочет дожить до 100 лет, она ответила очень просто:

«Продолжайте дышать».

ФридаЮжная КалифорнияКвинКалифорниясоцсети
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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