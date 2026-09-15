У 42-летнего бывшего имам-хатиба выявили наркотическое опьянение во время проведения религиозных уроков для детей

Сообщается, что 42-летний бывший имам-хатиб проводил религиозные уроки для несовершеннолетних детей на дому, причем некоторые занятия он вел под воздействием наркотических средств. Утверждается, что мужчина брал за уроки по 100 долларов с каждого ребенка.

Правоохранительные органы провели обыск в его доме. В ходе обыска были обнаружены опий и марихуана.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что мужчина проводил некоторые уроки с детьми после употребления наркотиков.

Тот факт, что лицо, обучающее несовершеннолетних, находилось в подобном состоянии, вызвал серьезные вопросы.

Согласно информации, 42-летний мужчина ранее работал имам-хатибом. Позже он начал давать религиозные уроки несовершеннолетним детям на дому.

Утверждается, что за каждое занятие он брал с учеников по 100 долларов.