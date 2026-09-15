Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

·50·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

В рамках осуществляемого Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым исторического государственного визита в Республику Корея состоялась важная встреча, поднимающая двусторонние связи на новый уровень на уровне законодательных органов. 15 сентября глава нашего государства провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шиком, особо отметив возрастающую роль парламентской дипломатии в укреплении отношений особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Южной Кореей. В ходе диалога центральное место заняли не только вопросы межпарламентских групп дружбы и обмена опытом, но и обеспечение полной реализации масштабных торгово-экономических и инвестиционных соглашений, достигнутых на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

В частности, была достигнута договоренность о налаживании парламентского мониторинга за реализацией соглашений и полном внедрении передового цифрового опыта Южной Кореи в систему Олий Мажлиса Узбекистана. Также была определена широкая программа совместных мероприятий в связи с 35-летием установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году. И так, какие стратегические инициативы были выдвинуты на переговорах Шавката Мирзиёева и Чо Чжон Шика, как проект «Электронный парламент» изменит работу Олий Мажлиса и каким образом законодатели будут контролировать крупные проекты?

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

«Особое стратегическое партнерство»: Укрепление межпарламентских связей

Основные моменты официального диалога в Сеуле:

  • Высокая роль парламентов: Президент Шавкат Мирзиёев и Спикер Чо Чжон Шик подчеркнули, что активное участие законодательных органов имеет решающее значение в развитии дружественных связей между двумя странами;

  • Эффективная работа «групп дружбы»: Стороны с удовлетворением отметили, что взаимные визиты парламентских делегаций носят регулярный характер, а практический обмен опытом между комитетами проходит в высоком темпе;

  • Сотрудничество в сфере законодательства: В качестве приоритетного направления было определено сближение законодательного опыта в области либерализации экономики, стимулирования инвестиций и проведения социальных реформ.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

«Электронный парламент» и жесткий мониторинг инвестиций

Новые механизмы, направленные на практические результаты:

  • Проект цифровизации: При содействии Национальной Ассамблеи Южной Кореи и Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в обеих палатах Олий Мажлиса Узбекистана успешно внедряется проект «Электронный парламент»;

  • Прозрачность и оперативность: Данная цифровая система выведет на новый уровень автоматизацию процесса законотворчества, эффективность деятельности депутатов и открытый диалог с населением;

  • Контроль высших договоренностей: На переговорах была подчеркнута необходимость выработки механизма межпарламентского контроля за своевременным и полным исполнением торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных договоров, достигнутых на встречах на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

Навстречу 2027 году: 35-летний юбилей дипломатических отношений

Планы на будущее и подготовка к важной дате:

  • Историческая дата — 35 лет: В 2027 году исполняется ровно 35 лет со дня установления дипломатических связей между Узбекистаном и Республикой Корея;

  • Мероприятия «парламентской дипломатии»: По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении в связи с этой юбилейной датой масштабных культурных, политических и межпарламентских форумов в столицах двух государств;

  • Перспективный фундамент: Данная встреча Шавката Мирзиёева заложила еще более прочный фундамент для долгосрочных союзнических отношений Узбекистана и Южной Кореи.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

Нет сомнений в том, что результативные переговоры лидера Узбекистана в Сеуле придадут мощный импульс успешной реализации масштабных инвестиционных и технологических проектов, служащих интересам обоих народов.

Как вы думаете, в какой степени проект «Электронный парламент», внедряемый в Олий Мажлисе Узбекистана на основе корейского опыта, усилит исполнение законов и общественный контроль? Какие сферы в экономике нашей страны должны в первую очередь измениться под воздействием новой волны корейских инвестиций и технологий? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей в рамках государственного визита со всеми своими близкими и политическими наблюдателями!

Шавкат МирзиёевЧо Чжон ШикЭлектронный парламентНациональная Ассамблея Республики Корея
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

16 сентября в центре Ташкента перекроют две улицы16 сентября в центре Ташкента перекроют две улицыСегодня, 22:20Саида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требованияСаида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требованияСегодня, 22:17Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)Сегодня, 22:07Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнесаШавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнесаСегодня, 21:57Повысится ли пенсионный возраст? Обнародован проект масштабных изменений в пенсионной системеПовысится ли пенсионный возраст? Обнародован проект масштабных изменений в пенсионной системеСегодня, 21:13В Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 годаВ Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 годаСегодня, 20:42
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?