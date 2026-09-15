Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)

В рамках осуществляемого Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым исторического государственного визита в Республику Корея состоялась важная встреча, поднимающая двусторонние связи на новый уровень на уровне законодательных органов. 15 сентября глава нашего государства провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шиком, особо отметив возрастающую роль парламентской дипломатии в укреплении отношений особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Южной Кореей. В ходе диалога центральное место заняли не только вопросы межпарламентских групп дружбы и обмена опытом, но и обеспечение полной реализации масштабных торгово-экономических и инвестиционных соглашений, достигнутых на высшем уровне.

В частности, была достигнута договоренность о налаживании парламентского мониторинга за реализацией соглашений и полном внедрении передового цифрового опыта Южной Кореи в систему Олий Мажлиса Узбекистана. Также была определена широкая программа совместных мероприятий в связи с 35-летием установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году. И так, какие стратегические инициативы были выдвинуты на переговорах Шавката Мирзиёева и Чо Чжон Шика, как проект «Электронный парламент» изменит работу Олий Мажлиса и каким образом законодатели будут контролировать крупные проекты?

«Особое стратегическое партнерство»: Укрепление межпарламентских связей

Основные моменты официального диалога в Сеуле:

Высокая роль парламентов: Президент Шавкат Мирзиёев и Спикер Чо Чжон Шик подчеркнули, что активное участие законодательных органов имеет решающее значение в развитии дружественных связей между двумя странами;

Эффективная работа «групп дружбы»: Стороны с удовлетворением отметили, что взаимные визиты парламентских делегаций носят регулярный характер, а практический обмен опытом между комитетами проходит в высоком темпе;

Сотрудничество в сфере законодательства: В качестве приоритетного направления было определено сближение законодательного опыта в области либерализации экономики, стимулирования инвестиций и проведения социальных реформ.

«Электронный парламент» и жесткий мониторинг инвестиций

Новые механизмы, направленные на практические результаты:

Проект цифровизации: При содействии Национальной Ассамблеи Южной Кореи и Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в обеих палатах Олий Мажлиса Узбекистана успешно внедряется проект «Электронный парламент»;

Прозрачность и оперативность: Данная цифровая система выведет на новый уровень автоматизацию процесса законотворчества, эффективность деятельности депутатов и открытый диалог с населением;

Контроль высших договоренностей: На переговорах была подчеркнута необходимость выработки механизма межпарламентского контроля за своевременным и полным исполнением торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных договоров, достигнутых на встречах на высшем уровне.

Навстречу 2027 году: 35-летний юбилей дипломатических отношений

Планы на будущее и подготовка к важной дате:

Историческая дата — 35 лет: В 2027 году исполняется ровно 35 лет со дня установления дипломатических связей между Узбекистаном и Республикой Корея;

Мероприятия «парламентской дипломатии»: По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении в связи с этой юбилейной датой масштабных культурных, политических и межпарламентских форумов в столицах двух государств;

Перспективный фундамент: Данная встреча Шавката Мирзиёева заложила еще более прочный фундамент для долгосрочных союзнических отношений Узбекистана и Южной Кореи.

Нет сомнений в том, что результативные переговоры лидера Узбекистана в Сеуле придадут мощный импульс успешной реализации масштабных инвестиционных и технологических проектов, служащих интересам обоих народов.

Как вы думаете, в какой степени проект «Электронный парламент», внедряемый в Олий Мажлисе Узбекистана на основе корейского опыта, усилит исполнение законов и общественный контроль? Какие сферы в экономике нашей страны должны в первую очередь измениться под воздействием новой волны корейских инвестиций и технологий? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей в рамках государственного визита со всеми своими близкими и политическими наблюдателями!