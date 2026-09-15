Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

·32·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

В рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея состоялся один из самых масштабных и авторитетных форумов в истории экономических отношений двух стран — Узбекистано-Корейский бизнес-форум. На открытии саммита, прошедшего под председательством главы нашего государства и Премьера-министра Республики Корея Хан Док Су (Хан Сон Сук), приняли участие более 300 государственных деятелей, руководителей крупных финансовых институтов и всемирно известных промышленных гигантов с обеих сторон. В зале форума собрались высокопоставленные лидеры таких ставших мировыми брендами транснациональных корпораций, как «Samsung C&T», «Hyundai Motor Group», «Lotte Chemical», «CJ Group», «Kia Corporation», «Hyundai Rotem» и «Shinhan Financial Group».

Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи подчеркнул, что Корея является проверенным временем стратегическим партнером Узбекистана, и выдвинул новую национальную инициативу — создание «Узбекско-корейского промышленно-технологического альянса», объединяющего огромный природно-ресурсный потенциал нашей страны, передовые технологии и инвестиционные возможности Южной Кореи. Теперь корейские компании приглашаются не только к участию в традиционных проектах, но и в такие сферы, как глубокая переработка меди, полупроводники, робототехника, микроэлектроника и искусственный интеллект. Итак, какие решения были приняты на переговорах с 300 миллиардерами и руководителями корпораций, что даст нашей стране «Промышленный альянс» и какие условия Ташкент гарантировал для корейских инвесторов?

Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

«Мировые гиганты в одном зале»: 300 представителей ведущего бизнеса

Масштаб и основные участники совместного бизнес-форума в Сеуле:

  • Под руководством руководства двух стран: Бизнес-форум стартовал при непосредственном участии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Республики Корея Хан Док Су (Хан Сон Сук);

  • Более 300 руководителей бизнеса: На мероприятии собралась широкая делегация, состоящая из представителей госструктур, крупных торговых предприятий, частного сектора и влиятельных международных финансовых институтов;

  • Участие топ-брендов: В список корейских корпораций, принявших непосредственное участие в форуме, вошли такие флагманы мировой промышленности, как «Lotte Chemical», «Hyundai Motor Group», «Samsung C&T», «CJ Group», «Shinhan Financial Group», «Hyundai Rotem», «KIND», «BOMI», «Kia Corporation», «Sampyo Group» и «Hansae Mobility».

Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

Объединение ресурсов и технологий: «Промышленно-технологический альянс»

Новая геоэкономическая стратегия, выдвинутая Президентом:

  • Формула тройки: Глава нашего государства предложил создать точки двустороннего роста путем гармонизации богатых сырьевых и ресурсных запасов Узбекистана с уникальными передовыми технологиями и огромными инвестиционными возможностями Кореи;

  • Полная цепочка добавленной стоимости: Приоритетной задачей было определено усиление промышленной кооперации и формирование полной производственной системы, доставляющей сырье до готовой продукции;

  • Создается новый Промышленный альянс: В целях вывода технологического сотрудничества двух стран на новый институциональный уровень была официально озвучена инициатива о создании «Узбекско-корейского промышленно-технологического альянса».

Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

От микрочипов до роботов: 8 основных сфер, предложенных инвесторам

Основные проекты, планируемые с Кореей в индустриальном развитии Узбекистана:

  • Медная и электротехническая промышленность: Налаживание глубокой переработки местного медного сырья и производства высокоточного электротехнического оборудования;

  • Автомобили и электромобили: Локализация запасных частей и комплектующих для автомобилей и электромобилей нового поколения при участии Hyundai и Kia;

  • Технологии будущего: Налаживание прямого сотрудничества в сферах искусственного интеллекта (ИИ), цифровизации, полупроводников и микроэлектроники;

  • Инновационная медицина и фармацевтика: Открытие биотехнологических кластеров и налаживание совместных научно-практических исследований;

  • «Зеленая энергетика» и модернизация сетей: Гидроэнергетика, системы хранения энергии (ESS) и модернизация городской инфраструктуры;

  • Полная гарантия инвесторам: Шавкат Мирзиёев твердо подчеркнул, что правительство Узбекистана готово предоставить корейским инвесторам и представителям бизнеса самые благоприятные условия, льготы и всестороннюю государственную поддержку в реализации проектов.

Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнеса

Эта историческая встреча Президента Узбекистана в Сеуле, без сомнения, станет огромным поворотным моментом в превращении промышленности нашей страны из экспортера сырья в региональный инновационный центр по производству высокотехнологичной продукции.

Как вы думаете, какой импульс развитию местной промышленности и созданию рабочих мест придаст приход новой волны инвестиций южнокорейских гигантов, таких как Samsung, Hyundai и Lotte, в Узбекистан? Как вы оцениваете возможность производства собственных компонентов микроэлектроники и электромобилей в нашей стране через «Узбекско-корейский промышленно-технологический альянс»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей, касающейся нашего экономического будущего, со всеми своими коллегами и друзьями-предпринимателями!

Узбекско-корейский бизнес-форумШавкат МирзиёевПремьер-министр Республики Корея Хан Док СуУзбекско-корейский промышленно-технологический альянс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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