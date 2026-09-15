Вынесен приговор родителям, договорившимся продать собственного ребенка в обмен на покупку дома и машины
В Ташлакском районе Ферганской области вынесен судебный приговор в отношении супругов, которые договорились отдать своего 1,5-годовалого сына бездетной семье за 35 тысяч долларов. Свое решение родители объяснили тяжелым материальным положением и долгами.
По данным суда, супруги планировали потратить полученные средства на собственные нужды:
25 тысяч долларов — на покупку квартиры в многоэтажном доме;
10 тысяч долларов — на приобретение автомобиля.
Во время назначенной встречи мать писала расписку о передаче ребенка, а отец забирал деньги, в этот момент они были задержаны правоохранительными органами.
Дело рассматривалось в суде как преступление, связанное с торговле людьми. Суд признал супругов виновными в торговле людьми. Мужчина приговорен к 6 годам, а женщина — к 5 годам лишения свободы.
Одним из самых тяжелых обстоятельств является то, что у супругов было всего трое несовершеннолетних детей. После приговора суда они были переданы на попечение родственников.
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