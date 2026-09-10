Самолет Зеленского оказался под угрозой из-за дрона

·46·Мир
Самолет Зеленского оказался под угрозой из-за дрона

Самолет, перевозивший президента Украины Владимира Зеленского, столкнулся с угрозой атаки дрона во время подготовки к вылету из Молдовы в Норвегию. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью норвежской государственной телерадиокомпании НРК.

«Когда его самолет должен был вылетать из Молдовы, он чуть не столкнулся с беспилотником. Такова реальность, в которой он живет», — сказал Стёре.

Однако премьер-министр не уточнил, насколько близко дрон подошел к самолету и откуда он был запущен. Позже канцелярия премьер-министра Норвегии уточнила инцидент, сообщив, что угроза со стороны беспилотника в воздушном пространстве Молдовы задержала полет самолета Зеленского в Осло. На данный момент неизвестно, насколько близко дрон находился к воздушному судну.

Официальные лица Молдовы также подтвердили, что 8 сентября воздушное пространство страны было временно закрыто из-за угрозы дронов. В связи с этим в кишиневском аэропорту был задержан ряд рейсов. Самолет Зеленского также продолжил полет после устранения угрозы.

Согласно сообщениям, один из беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Молдовы, упал в поле в Рышканском районе страны и вызвал пожар. Еще один дрон залетел в воздушное пространство Румынии.

Президент Украины прибыл в Осло поздно вечером 8 сентября. Он принял участие в похоронах короля Норвегии Харальда В.

На данный момент официальной информации о том, был ли дрон намеренно нацелен на самолет Зеленского или инцидент был случайным, не поступало. По некоторым данным, предоставленным украинской стороной, уровень опасности для самолета Зеленского оценивался несколько иначе, чем в заявлении премьер-министра Норвегии.

ЗеленскийдронМолдоваНорвегиясамолетОслоугроза
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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