Бывшая звезда «Манчестер Сити», «Интера» и сборной Италии, один из самых ярких и бунтарских нападающих мирового футбола Марио Балотелли озвучил поистине сенсационную, но горькую правду о глубоком системном кризисе, который переживает современный футбол и, в частности, «Скуадра Адзурра». В эксклюзивном интервью авторитетному изданию «Те Гуардиан» 34-летний форвард подчеркнул, что причину проблем нужно искать не в сложной тактике или уровне тренеров, а в коренном изменении жизни общества и молодежи.

По мнению Балотелли, главная причина того, что в Италии больше не рождается поколение великих футболистов — это полное исчезновение уличного футбола, смартфоны, компьютерные игры и излишне балующее, неправильное воспитание со стороны родителей. Вспоминая собственное детство, звездный игрок с горьким признанием отметил, что если раньше он не возвращался с улицы до темноты и закалялся в борьбе со старшими ребятами, то сегодняшние дети воображают себя Роналдиньо в виртуальном мире, но на реальном поле оказываются ни на что не способны.

Так почему же Балотелли подверг жесткой критике целое поколение, какой удар исчезновение дворового спорта наносит по будущему национальных сборных и каким важным уроком для воспитания узбекского футбола могут стать эти слова выступающего ныне в ОАЭ звездного игрока?

«Улицы и парки пусты»: боль и правдивое признание Балотелли

Основные мысли Марио Балотелли о современной молодежи и футбольной среде:

«Мама с криком загоняла домой»: Форвард вспомнил, как в детстве часами играл в футбол на улице до тех пор, пока мяч не переставал быть видным из-за темноты, и именно эта непрерывная практика формировала мастерство;

Опустевшие площадки: Опустошение парков и дворовых площадок в Брешии и других городах Италии, где почти не видно играющей в футбол молодежи, было названо большой трагедией;

Плен гаджетов и PlayStation: Смартфоны, компьютеры и игровые консоли оторвали детей от реального движения и настоящей конкуренции;

«Раз в три дня по два часа»: Осудив попустительское отношение родителей, Балотелли подчеркнул, что из семилетнего ребенка, пинающего мяч всего два раза в неделю, никогда не вырастет великая звезда.

«Мы повторяли финты Роналдо в пыли!»: Разница между экраном и реальной жизнью

Сравнение нападающим сегодняшней виртуальной молодежи с прошлым поколением:

Воображение и реальность: «Сегодняшние дети смотрят видео в телефоне и воображают себя Роналдиньо. А мы во дворе, на пыльных улицах, соревнуясь со старшими, повторяли финты Роналдо. Это совершенно другое!»;

Закаливание в борьбе: Было особо отмечено, что таланты рождаются не в теории залов, а в бескомпромиссной конкуренции и физических единоборствах на улицах;

Утрата ответственности: Легкая популярность в виртуальном мире убивает в молодежи волю терпеть трудности и проливать пот на тренировках.

Карьера бунтарской звезды: от Италии до чемпионата ОАЭ

Пройденный карьерный путь 34-летнего нападающего:

Новая страница в ОАЭ: Переживший из-за своего тяжелого и бескомпромиссного характера множество кризисов в карьере Балотелли с января текущего года успешно выступает за клуб «Аль-Иттифак» из Объединенных Арабских Эмиратов;

История элитных клубов: В свое время он защищал цвета сильнейших клубов Европы — «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», а также «Ниццы», «Марселя», «Брешии», «Монцы» и «Дженоа»;

Символ сборной Италии: Его дубль в ворота сборной Германии в полуфинале чемпионата Европы 2012 года и историческое празднование с демонстрацией мышц навсегда вошли в фольклор мирового футбола.

Это полное боли и переживаний заявление Марио Балотелли в очередной раз доказало, как жизненно необходимо вернуть молодое поколение, привязанное к гаджетам, к настоящему спорту, дворовому и махаллинскому футболу не только в Италии, но и во всем мире, в том числе и в Узбекистане.

А вы на 100 процентов согласны с мнением Марио Балотелли — рождается ли настоящий футбольный талант только в свободной борьбе на улице и во дворе, или современные дорогие академии имеют преимущество? Не угрожает ли привязанность сегодняшней молодежи к телефонам и компьютерам будущему узбекского футбола? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого критического выступления мировой звезды со всеми родителями, тренерами и футбольными болельщиками!