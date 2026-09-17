«Централное столкновение на „Бобур Арене“!»: В Суперлиге Узбекистана стартует 22-тур

Осенние решающие матчи чемпионата Узбекистана — Суперлиги вступили в свою самую жаркую и бескомпромиссную фазу. Сегодня, 17 сентября, официально стартуют матчи 22-тура, включающие в себя ровно 8 напряженных противостояний. Этот тур имеет огромное значение, так как он внесет ясность не только в судьбу чемпионства и призовых мест, но и в судьбу команд, борющихся за то, чтобы не вылететь в низшую лигу. Занавес тура откроется сегодня в Намангане: один из сильнейших клубов долины «Навбахор» примет на своем поле атакующее и упрямое «Динамо».

Настоящая же кульминация тура придется на воскресенье, 20 сентября: в этот день в долине андижанский клуб «Андижан» предложит настоящий бой вернувшемуся с выезда в ЛЧ «Насафу» на «Бобур Арене», а в Ташкенте столичный «Локомотив» поборется за очки с ферганским «Нефтчи». Столкновения с участием «Пахтакопа», «Бунёдкора» и ОКМК также выводят интригу тура на пик.

Итак, сможет ли «Навбахор» оставить самаркандский клуб ни с чем в Намангане, успеет ли «Насаф» восстановиться в Андижане после тяжелого выезда в Бахрейн и какие серьезные изменения внесет 22-тур в турнирную таблицу?

«Матч открытия в Намангане»: первый занавес 22-тура

Главное событие, ожидающее болельщиков 17 сентября:

18:00. «Навбахор» — «Динамо»: Матч пройдет на заполненном до отказа «Центральном» стадионе в Намангане; если хозяева поля выйдут на поле с единственной целью победить ради высоких мест, то тактика самаркандцев, способных преподнести сюрприз любому гранду, наверняка превратит эту игру в самый зрелищный поединок дня;

Дуэль тренеров: Основанная на дисциплинированной защите и быстрых фланговых атаках игра обеих команд гарантирует жесткий прессинг и бескомпромиссную борьбу с первых минут.

Полный календарь и время матчей 22-тура

Полное 5-дневное расписание матчей Суперлиги:

17 сентября (четверг): 18:00. «Навбахор» — «Динамо»

19 сентября (суббота): 18:00. «Машъал» — «Пахтакор» 20:15. «Бунёдкор» — «Бухара»

20 сентября (воскресенье — самый жаркий день): 17:15. «Андижан» — «Насаф» 18:00. «Сурхан» — «Коканд-1912» 19:00. «Согдиана» — ОКМК 19:30. «Локомотив» — «Нефтчи»

21 сентября (понедельник): 20:15. «Хорезм» — «Кызылкум»

Главные интриги 22-тура: «Бобур Арена» и столичные дерби

Аналитические наблюдения специалистов по поводу этого тура:

«Андижан» — «Насаф» (20 сентября): Центральный поединок тура; подопечным Рузикула Бердыева, вернувшимся после тяжелого матча в Бахрейне в рамках ЛЧ-2, придется выдержать переполненные трибуны и агрессивный прессинг «Андижана»;

«Локомотив» — «Нефтчи» (20 сентября): Противостояние в Ташкенте предоставит обеим сторонам решающие три очка для укрепления позиций в турнирной таблице;

Выезды «Пахтакора» и ОКМК: Потеря очков для «львов», отправляющихся в гости к «Машъалу» в Мубарек, а также для алмалыкцев, выезжающих на матч против «Согдианы» в Джизак, может дорого обойтись в чемпионской гонке.

Нет сомнений, что 22-тур Суперлиги подарит самые жаркие и драматичные результаты осеннего футбольного сезона, доставив истинные эмоции поклонникам нашего национального футбола.

Как вы думаете, какая команда одержит победу в сегодняшнем противостоянии «Навбахор» — «Динамо» в Намангане? Сможет ли «Насаф» вернуться из Андижана 20 сентября с 3 очками или хозяева оформят сенсацию? Оставляйте свои аналитические расчеты и мнения в комментариях, а также делитесь обзором этого решающего 22-тура нашего национального футбола со всеми любителями футбола!