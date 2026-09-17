«Команда, которая не умеет защищаться»: Капелло о позорном поражении «Милана»...

В первом туре Лиги Европы на своем поле — легендарном «Сан-Сиро» — «Милан» уступил португальской «Бенфике» со счетом 0:2 и потерпел первое горькое поражение в сезоне, после чего буря критики вокруг клуба только усилилась. Вялая и разрозненная игра «россонери» не только вызвала гнев болельщиков, но и стала причиной резких оценок со стороны легенд мирового футбола. Известный итальянский специалист, бывший главный тренер, выигравший с «Миланом» множество исторических трофеев, Фабио Капелло подверг нынешнее состояние команды жесточайшему анализу, буквально разгромив ее.

Капелло поставил под серьезное сомнение руководство командой и тренерскую философию, обнажив показуху в системе: «Аморим говорит о прессинге и возврате мяча на чужой половине поля. Соперник действовал агрессивно, но сегодня мы не увидели такой игры от “Милана”. Эта команда не показала ничего нового, у них серьезные проблемы в обороне. “Милан” не вышел в Лигу чемпионов, потому что команда совершенно не умеет защищаться!» — заявил бывший наставник.

Что же именно стало причиной столь яростного выступления Фабио Капелло, не влечет ли дисбаланс в обороне «Милана» клуб в пучину нового кризиса и какие резкие меры может принять руководство после этой неудачной игры в Лиге Европы?

«Команда, которая не умеет защищаться»: резкое признание Капелло

Жесткие оценки известного итальянского тренера официальной прессе:

«Прессинг на бумаге»: Капелло отметил, что идея высокого прессинга и отбора мяча на половине поля соперника в философии Аморима абсолютно не сработала в матче с «Бенфикой», а хозяева поля капитулировали перед агрессией соперника;

Катастрофа в обороне: Специалист напрямую связал непопадание «Милана» в Лигу чемпионов с отсутствием культуры защиты;

Беспомощность в контратаках: Было отдельно подчеркнуто, что каждый раз, когда «Бенфика» переходила в быструю атаку, линия обороны и опорная зона «Милана» рассыпались;

Отсутствие баланса: Фабио Капелло подчеркнул, что вместо демонстрации новых тактических изменений команда продолжает барахтаться в старых и сложных проблемах на поле.

Холодный душ на «Сан-Сиро»: поражение со счетом 0:2 в Лиге Европы

Как произошло первое поражение «Милана» в сезоне:

Голы Лукебакио и Каминского: Точные удары Доди Лукебакио на 16-й минуте и Якуба Каминского на 53-й минуте отправили итальянского гранда в «нокдаун» на собственном поле;

Звездные замены: Выход на поле во втором тайме таких футболистов, как Пулишич, Салемакерс и Адриен Рабио, также не помог взломать прочную крепость соперника;

Недовольство болельщиков: Команда, не забившая ни одного гола на своем поле и допустившая грубые ошибки в защите, была проводима с трибун свистом.

Кризис «Милана»: прав ли Капелло?

Выводы спортивных аналитиков относительно перспектив «россонери»:

Тактическая диспропорция: Пытаясь идти вперед, команда оставляет огромные зоны в тылу, что является готовым подарком для любой опытной еврокубковой команды;

Психологический спад: Первое официальное поражение в сезоне может сильно ударить по внутренней атмосфере команды и вере футболистов в собственные силы;

Требование следующего этапа: Чтобы остановить серию потери очков в группе Лиги Европы, тренерскому штабу придется пересмотреть центр обороны.

Эта резкая и беспристрастная критика Фабио Капелло стала серьезным предупреждением для «Милана» — если команда срочно не восстановит баланс в защите, текущий сезон может войти в историю клуба как еще один неудачный год.

А как считаете вы: слова Фабио Капелло о том, что «Милан» не умеет защищаться и не заслуживал выхода в Лигу чемпионов, верны на 100 процентов или он преувеличивает ситуацию? Способны ли «россонери» в этом сезоне выйти в плей-офф Лиги Европы и побороться за трофей? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом горячего критического выступления вокруг «Милана» со всеми любителями футбола и фанатами клуба!