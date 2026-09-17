В Судане обрушился золотой рудник: есть жертвы

На золотом руднике Аль-Зара в штате Западный Кордофан в Судане произошло обрушение, в результате которого погибли по меньшей мере 67 человек. Десятки шахтеров могут оставаться под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сегодня сообщило издание Судан Трибуне.

Инцидент произошел на руднике недалеко от города Аль-Нухуд. Если первоначально сообщалось об обнаружении 67 тел, то позже местные источники заявили об извлечении 82 тел. В связи с этим точное число жертв пока неизвестно.

Причиной обрушения могло стать размягчение грунта из-за сильных дождей, шедших в последние дни. Однако точная причина происшествия пока не подтверждена.

Спасательные работы проводятся в тяжелых условиях. Сообщается, что из-за нехватки специальной техники и средств безопасности в районе рудника поиск оставшихся под завалами затруднен.

Район, где расположен рудник Аль-Зара, находится под контролем Сил быстрого реагирования (РСФ). Сеть врачей Судана подчеркнула, что работа на нелегальных рудниках, не отвечающих требованиям безопасности в регионах страны, где продолжается вооруженный конфликт, представляет большую опасность.

Большая часть золота в Судане добывается на мелких и нелегальных рудниках. Отмечается, что из-за недостаточных мер безопасности на таких рудниках часто происходят обрушения.