Томас Тухель назвал поражение от Аргентины настоящей мукой

·40·Спорт
Томас Тухель назвал поражение от Аргентины настоящей мукой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что тяжелое поражение от сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира ощущалось для него как настоящая «смерть». В интервью для документального фильма ФА’с Рефлектионс: Энгланд'с Чемпионат мира Джурней немецкий специалист взял на себя полную ответственность за тактические ошибки во время игры. Это поражение стало одним из самых болезненных моментов для англичан на турнире. Об этом сообщает портал Goal.com.

Несмотря на то, что в начале встречи Энтони Гордон вывел англичан вперед, южноамериканцы переломили ход игры во втором тайме и вырвали победу. Ранее Тухель объяснял эту неудачу традиционными проблемами футболистов страны с контролем мяча. Однако тренер изменил свою точку зрения, признав, что главной причиной стали его собственные тактические перестановки.

Тактическая ошибка и усталость команды

Тухель пояснил, что игроки были физически истощены после тяжелых перелетов через несколько часовых поясов и игры на большой высоте. Ситуация в начале второго тайма и борьба Джеда Спенса за решающий мяч вызвали панику в команде. Опасаясь, что игроки не выдержат давления соперника, тренер решил перейти на схему 5-4-1.

«Мы упустили момент перед перерывом на водопой. Тогда я подумал: «Мы не выдержим этого, это равносильно смерти», — говорит Тухель. По его мнению, переходить на оборонительную игру было слишком рано, и это решение позволило сборной Аргентины захватить преимущество на поле.

Болезненные воспоминания и будущее

Тренер признался, что до сих пор не смог посмотреть матч целиком. Лишь на прошлой неделе в Сент-Джордж-Парке он вместе со своим тренерским штабом просмотрел короткие фрагменты. Тухель подчеркнул, что это поражение оставило незаживающий шрам в его сердце и в сердцах всей команды.

«Это мучение беспрецедентного уровня. Я впервые вижу это глазами комментаторов. Это мой шрам, шрам игроков, и мне придется с ним жить», — добавил тренер. Ожидается, что для главного тренера сборной Англии этот анализ станет важным шагом, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Томас ТухельСборная АнглииЧемпионат мираАргентинаФутбольные новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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