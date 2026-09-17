Число активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионов

·30·Технологии
Число активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионов

Количество активных пользователей операционной системы КолорОС по всему миру достигло отметки в 770 миллионов, и в настоящее время это программное обеспечение охватывает более 90 стран и регионов планеты. Об этом в ходе презентации сообщил президент подразделения по разработке программного обеспечения компании Oppo Тан Кай, передает иксбт.ком. Об этом сообщает иксбт.ком.

КолорОС, являющаяся официальной операционной системой компании Oppo, создана на базе Android, а ее первая версия была представлена в 2013 году. Тогда пользователям были предложены яркий дизайн и возможность управления с помощью жестов. Важнейшим поворотным моментом в истории системы стал 2020 год, когда вышла версия КолорОС 11, и Oppo уделила особое внимание глубокой настройке интерфейса, синхронизировав его с версиями Android.

Какие возможности предложит новая КолорОС 17

Согласно данным иксбт.ком, в ближайшее время устройства брендов Oppo, OnePlus и Realme начнут получать обновление КолорОС 17. Новая операционная система обеспечивает бесперебойную связь между различными устройствами, непрерывный рабочий процесс и прямой доступ к сервисам для всех типов устройств — от смартфонов до универсальных умных гаджетов.

Также президент OnePlus Чина Ли Цзе объявил, что первым устройством под управлением КолорОС 17 станет OnePlus 16. Это свидетельствует о том, что сотрудничество в рамках данной экосистемы будет развиваться еще более интенсивно.

Этапы развития экосистемы

2021 год также сыграл важную роль в эволюции системы, поскольку именно тогда исходный код КолорОС и программного обеспечения ОксйгенОС компании OnePlus был объединен. Этот шаг стал важным этапом на пути к созданию более стабильных и схожих функциональных возможностей для пользователей обоих брендов.

Наличие более 770 миллионов активных пользователей сегодня демонстрирует, насколько важна роль системы КолорОС на рынке мобильных устройств. Выпуск новой версии и расширение охвата устройств послужат дальнейшему улучшению пользовательского опыта.

ColorOSOppoOnePlusRealmeAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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