Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги — супербой, достойный финала!

Накал страстей в английском футболе достигает своего пика. Сразу по завершении напряженного и богатого на сенсации 3-го раунда Кубка лиги (Карабао Куп) состоялась официальная жеребьевка стадии 1/8 финала турнира. Итоги церемонии подарили болельщикам поистине суперпротивостояние: в центральном матче этого этапа сойдутся два непримиримых гранда — «Ливерпуль» и лондонский «Челси», которые сыграют между собой раньше времени. «Брайтон», выбивший на прошлой стадии «Манчестер Юнайтед» с «Олд Траффорд» благодаря суперкамбэку, в 1/8 финала сразится на выезде с победителем пары между действующим чемпионом «Манчестер Сити» и «Норвичем».

Другому лондонскому претенденту — «Арсеналу» — жребий улыбнулся больше: «канониры» отправятся в гости к скромному «Флитвуд Таун». Кроме того, противостояния между «Эвертоном» и «Ньюкаслом», а также «Борнмутом» и «Астон Виллой», безусловно, раскалят борьбу за трофей. Напомним, что действующим обладателем турнира является «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, который в финальном матче прошлого сезона обыграл именно «Арсенал» со счетом 2:0.

Итак, какая же команда выйдет в четвертьфинал в кровавой битве на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж», сможет ли «Брайтон» сотворить сенсацию против еще одного гиганта из Манчестера и кто является главным фаворитом на главный трофей?

1/8 финала Кубка лиги: Список всех 8 пар

По результатам жеребьевки в 1/8 финала сформировались следующие пары:

«Ливерпуль» — «Челси»: Самое жуткое суперпротивостояние этой стадии, победитель которого автоматически станет главным фаворитом турнира;

«Манчестер Сити» / «Норвич» — «Брайтон»: Упрямые «чайки», оставившие «МЮ» без кубка, теперь готовятся к бою против действующего чемпиона;

«Флитвуд Таун» — «Арсенал»: Подопечные Микеля Артеты имеют возможность дать отдохнуть звездам основного состава в матче против представителя низшей лиги;

«Эвертон» — «Ньюкасл»: Центральный бой между двумя физически и тактически бескомпромиссными представителями Премьер-лиги;

«Борнмут» — «Астон Вилла»: Подопечным Унаи Эмери придется попотеть, чтобы продолжить кубковый поход на сложном выезде;

«Сандерленд» — «Брентфорд»: Напряженная и открытая борьба между командами Чемпионшипа и АПЛ;

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: Принципиальное дерби между двумя клубами столицы — Лондона;

«Брэдфорд» — «Питерборо»: Два скромных клуба, считающиеся сенсациями турнира, сойдутся за путевку в четвертьфинал.

Анализ центрального матча: Битва «Ливерпуля» и «Челси» за одну путевку

Важные аспекты кульминации 1/8 финала:

Английская классика: Два гиганта, которые в последние годы часто пересекались в финалах внутренних кубков и выдавали драматичные серии пенальти, на этот раз вынуждены расстаться с турниром на гораздо более ранней стадии — уже в 1/8 финала;

Ротация тренеров: Поскольку для обоих клубов главным приоритетом являются Лига чемпионов и АПЛ, судьбу матча решит то, какой из тренеров больше доверится запасным игрокам;

План мести «Челси»: Ожидается, что после обидных поражений в прошлых турнирах лондонцы продемонстрируют максимально агрессивную игру, чтобы выбить мерсисайдцев из кубка.

Действующий чемпион «Сити» и интрига турнира

Исторический контекст и перспективы турнира:

Защита титула «Манчестер Сити»: «Горожане», поднявший над головой кубок после победы над «Арсеналом» в финале прошлого сезона, нацелены никому не отдавать главный трофей и на этот раз;

Дверь для сюрпризов открыта: Ранний вылет «Манчестер Юнайтед» увеличил шансы середняков и аутсайдеров сенсационно добраться до «Уэмбли»;

Ускоренный формат: Если в матче 1/8 финала, состоящем из одной игры, будет зафиксирована ничья, судьба путевки решится напрямую в серии пенальти, что еще больше повышает вероятность неожиданных результатов.

Эта жеребьевка Кубка английской лиги наверняка подарит любителям игры миллионов самые яростные, драматичные и богатые на голы осенние вечера.

А как считаете вы, у какой из команд выше шансы выйти в четвертьфинал в суперматче «Ливерпуль» — «Челси», и сможет ли «Брайтон» обыграть еще и «Манчестер Сити»? Сможет ли действующий чемпион турнира «Сити» защитить свой титул в этом году или же трофей достанется другому гранду? Оставляйте свои аналитические прогнозы и мнения в комментариях, а также делитесь подробностями этой жаркой жеребьевки английского футбола со всеми фанатами АПЛ и друзьями!