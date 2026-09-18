Свадьба в 40 сантиметрах воды! Дальнейшие действия гостей поразили всех

·60·Мир
Свадьба в 40 сантиметрах воды! Дальнейшие действия гостей поразили всех

Свадебная церемония, прошедшая в провинции Куангчи во Вьетнаме, неожиданно превратилась в необычное зрелище. Несмотря на проливной дождь и наводнение, гости не стали покидать застолье — они стояли в воде глубиной почти 40 сантиметров и наслаждались свадебными угощениями.

13 сентября свадьба Дуонг Ми и Тхай Хуинь проходила во дворе дома. Однако близлежащая река Тхатьхан из-за тропического циклона внезапно вышла из берегов, и вода хлынула на территорию проведения церемонии.

Гости засучили брюки и, стоя в воде, трапезничали вокруг стола. Когда уровень воды достиг примерно 40 сантиметров, ради безопасности семья рассматривала возможность переноса церемонии на следующий день.

Однако ситуация вскоре изменилась. 14 сентября около 03:00 вода полностью отступила.

После отхода воды церемония встречи жениха и невесты продолжилась в обычном режиме. Сами же виновники торжества отметили, что неожиданное наводнение сделало их счастливый день еще более запоминающимся событием.

Дуонг МиТхай ХуиньКуангчирека Тхатьхан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Капкан за улыбкой: новая ловушка с поимкой мигрантов на взятке в РоссииКапкан за улыбкой: новая ловушка с поимкой мигрантов на взятке в РоссииСегодня, 07:50Саудовская Аравия запросила помощь у 7 государств: Ближний Восток на пороге крупного столкновения?Саудовская Аравия запросила помощь у 7 государств: Ближний Восток на пороге крупного столкновения?Сегодня, 07:29Специальный представитель Ватикана едет в Москву: кардинал объявил о своем визите в РоссиюСпециальный представитель Ватикана едет в Москву: кардинал объявил о своем визите в РоссиюВчера, 21:5513 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь13 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночьВчера, 21:46"Я проиграл и ухожу": Премьер-министр Швеции подал в отставку после поражения на выборах"Я проиграл и ухожу": Премьер-министр Швеции подал в отставку после поражения на выборахВчера, 21:37«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситов«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситовВчера, 21:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу