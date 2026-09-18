Свадьба в 40 сантиметрах воды! Дальнейшие действия гостей поразили всех

Свадебная церемония, прошедшая в провинции Куангчи во Вьетнаме, неожиданно превратилась в необычное зрелище. Несмотря на проливной дождь и наводнение, гости не стали покидать застолье — они стояли в воде глубиной почти 40 сантиметров и наслаждались свадебными угощениями.

13 сентября свадьба Дуонг Ми и Тхай Хуинь проходила во дворе дома. Однако близлежащая река Тхатьхан из-за тропического циклона внезапно вышла из берегов, и вода хлынула на территорию проведения церемонии.

Гости засучили брюки и, стоя в воде, трапезничали вокруг стола. Когда уровень воды достиг примерно 40 сантиметров, ради безопасности семья рассматривала возможность переноса церемонии на следующий день.

Однако ситуация вскоре изменилась. 14 сентября около 03:00 вода полностью отступила.

После отхода воды церемония встречи жениха и невесты продолжилась в обычном режиме. Сами же виновники торжества отметили, что неожиданное наводнение сделало их счастливый день еще более запоминающимся событием.